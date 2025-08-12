Knaltransfer in de maak voor Donnarumma? Manchester City zet United onder druk, al is er nog een probleem

Knaltransfer in de maak voor Donnarumma? Manchester City zet United onder druk, al is er nog een probleem


Gianluigi Donnarumma lijkt PSG deze zomer te verlaten. Manchester City heeft contact opgenomen, maar een transfer hangt af van Edersons toekomst en het prijskaartje van 50 miljoen euro.

Gianluigi Donnarumma heeft geen toekomst meer bij PSG. De doelman zou zelfs al niet meer bij de selectie zitten voor de Europese Supercup.

PSG won de Champions League en neemt het woensdag op tegen Tottenham, dat de Europa League won. Zonder Donnarumma dus, naar alle waarschijnlijkheid. Hij zal een transfer maken deze zomer.

De keeper werd eerder al gelinkt aan Manchester United, maar nu mengt de aartsrivaal zich in de strijd. Fabrizio Romano meldt dat Manchester City contact heeft opgenomen met de doelman.

De club uit Parijs zou momenteel 50 miljoen euro vragen voor de 26-jarige Italiaan. Dat vinden de Cityzens voorlopig te duur. Bovendien zou een deal alleen mogelijk zijn als Ederson vertrekt.

Ondanks het feit dat City onlangs James Trafford aantrok, zou Pep Guardiola een voorstander zijn van de komst van Donnarumma. De verwachting is dat hij snel zijn eigen positie in de situatie zal aangeven.

Manchester City
PSG
Gianluigi Donnarumma

