'Manchester City wil verrassen en meldt zich bij Real Madrid voor absolute sterspeler'

Manchester City werkt aan een knaltransfer. De Engelse grootmacht aast op Rodrygo. Al is Real Madrid minder geneigd om mee te werken.

De Engelse media weten dat Manchester City zich wil versterken op de flanken. Pep Guardiola wil er héél graag een snelle en creatieve flankaanvaller bij.

Op de verlanglijst: Rodrygo. Manchester City ziet in de 33-voudig Braziliaans international dé gedroomde kandidaat. Al wordt het allesbehalve gemakkelijk om hem naar Engeland te halen.

Pittig prijskaartje

Ook Arsenal FC en Fenerbahçe SK hebben zich de voorbije weken bij Real Madrid gemeld voor Rodrygo. De Koninklijke is héél duidelijk: De Goddelijke Kanarie is op te pikken voor… negentig miljoen euro.

Dat is eveneens de geschatte waarde die Transfermarkt op de 24-jarige flankaanvaller plakt. Het contract van Rodrygo bij Real Madrid loopt tot medio 2028.

Wat zijn de plannen van Xabi Alonso met Rodrygo?

Het is de vraag hoe Rodrygo in de plannen van Xabi Alonso past. In het afgelopen WK voor clubs was de Braziliaan alvast geen basisspeler voor de nieuwe coach.