Nicky Hayen maakt selectie bekend en Club Brugge kondigt groot nieuws aan met 'Cherry Moon'

Nicky Hayen maakt selectie bekend en Club Brugge kondigt groot nieuws aan met 'Cherry Moon'
Club Brugge verdedigt in eigen huis een 1-0 voorsprong uit de wedstrijd op bezoek bij Red Bull Salzburg. Er staat dan ook bijzonder veel op het spel, want de vetpotten en het prestige van de Champions League kunnen van groot belang zijn.

Iedereen heeft er heel veel zin in bij Club Brugge, zoveel is duidelijk. En de supporters komen ook massaal naar het stadion op dinsdagavond. Meer zelfs: Jan Breydel is helemaal uitverkocht.

Dat kondigde de sociale media-cel van blauw-zwart aan met een verwijzing naar het betere werk van de Cherry Moon uit de jaren '90. Ook bij Club Brugge kennen ze hun klassiekers.

En op die manier is het aan de spelers om ook present te tekenen dinsdagavond en de 0-1 uit Salzburg om te zetten in een kwalificatie voor de play-offs tegen (meer dan waarschijnlijk) Rangers uit Schotland.

Wie zit in de selectie van Club Brugge?

In de selectie nog steeds geen Joel Ordonez, maar wel opnieuw Gustaf Nilsson. "Hij kan een joker zijn", liet ook Nicky Hayen meteen in zijn kaarten kijken daarover.

In de 22-koppige selectie verder geen al te grote verrassingen bij Hayen. Hij blijft geloven in de spelers die het de voorbije weken ook al goed deden.

Volg Club Brugge - Red Bull Salzburg live op Voetbalkrant.com vanaf 19:30.

