Waarom het helemaal niet raar is dat KV Mechelen het goed doet onder Vanderbiest

Foto: © photonews

Union SG, Standard, STVV en ook KV Mechelen staan momenteel helemaal bovenaan de rangschikking van de Jupiler Pro League. En die namen hadden we daar niet allemaal verwacht.

Dat geldt ook voor KV Mechelen, dat blij mag zijn met de zege in Westerlo, want voor hetzelfde geld hadden ze die wedstrijd verloren afgelopen weekend. Op een diefje heet dat, maar binnen enkle weken weet niemand dat nog.

“Na de stuntzege tegen Club Brugge geeft dit de groep alweer een extra boost om zich dit seizoen nog eens te mengen in de top zes”, zegt Patrick Goots aan Gazet van Antwerpen.

Patrick Goots neemt petje af voor Fred Vanderbiest

De architect van dit alles is de huidige trainer KV Mechelen het goed doet onder Vanderbiest">Fred Vanderbiest. Hij was jarenlang T2 bij de club. Vanderbiest is heel goed bezig om de ploeg naar de top te loodsen, aldus Goots. En dat is helemaal geen toeval.

“Je mag niet onderschatten welke invloed hij vanuit zijn assistentenrol had op de hoofdcoaches. Dat zullen Wouter Vrancken en Steven Defour zeker kunnen beamen”, klinkt het nog.

Zijn rol was helemaal anders. “Fred werd niet aanzien als de T2 die louter de potjes neerzette op training. Neen, hij bepaalde de voorbije jaren al mee hoe Mechelen voetbalde.”

