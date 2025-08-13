Mehdi Bayat moet een oplossing vinden: Charleroi zit in een zorgwekkende situatie

Het bestuur van Charleroi moet keuzes maken om de loonmassa te verminderen. Ondanks meer dan negen miljoen euro te hebben opgehaald deze zomer, blijven de financiën fragiel.

In Charleroi wordt de zomer niet alleen gekenmerkt door de transfermarkt. Volgens Sudinfo zit het bestuur met een moeilijke financiële realiteit.

De transfer van Aiham Ousou blijft een belangrijk onderwerp omdat het zwaar weegt op de financiën. Eerst uitgeleend door Slavia Praag, werd de Syrische international vervolgens definitief overgenomen voor ongeveer 1,8 miljoen euro.

Een verkoop van Nikola Stulic zou wat financiële ademruimte kunnen bieden. Maar op dit moment blijven de leiders voorzichtig. Er zullen geen gekke dingen gebeuren aan het einde van de transferperiode. Pierre-Yves Hendrickx, de administratief directeur van de club, had uitgelegd dat er eerst verkocht moet worden voordat er aan inkomende transfers gedacht wordt.

Deze zomer heeft Charleroi meer dan negen miljoen euro opgehaald door Zorgane, Heymans, Andreou en Benbouali te verkopen. Een cijfer dat geruststellend zou kunnen lijken, maar dat niet voldoende is om de situatie in balans te brengen.

Sudinfo onthult dat de rekeningen voor het derde opeenvolgende seizoen in het rood staan. Op sportief vlak draait het ook nog niet goed: Charleroi verloor afgelopen weekend van promovendus La Louvière en begon daarom met 2 op 9.