UITGELEKT: 'Deze Belgische topclub ondernam concrete pogingen om Luuk de Jong naar Jupiler Pro League te halen'

Luuk de Jong verruilde PSV Eindhoven deze zomer voor FC Porto. Opvallend: ook een Belgische topclub deed een concrete poging om de Nederlander binnen te halen.

FC Porto pikte Luuk de Jong transfervrij op bij PSV Eindhoven. De voormalige aanvoerder van De Lampenclub vond geen akkoord met over een contractverlenging.

Er was concrete interesse uit de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië, maar FC Porto kon de Jong uiteindelijk overtuigen. De 34-jarige aanvaller tekende er een contract voor één seizoen met optie op een bijkomende jaargang.

Belgische interesse

De Portugese media weten dat er nog een Europese club héél concreet was voor de Jong. Meer zelfs: het gaat over een Belgische topclub.

Club Brugge deed een poging om de 39-voudig Nederlands international naar het Jan Breydelstadion te halen. De West-Vlamingen zagen in de Jong een ideaal profiel om de jongeren op sleeptouw te nemen.

Nederlander koos niét voor project van Club Brugge

Er was niet alleen interesse. Club Brugge zat ook rond de tafel met (de entourage van) de Jong. Uiteindelijk koos de Nederlander dus niet voor het blauw-zwarte project.