Adriano Bertaccini komt terug op zijn transfer naar Anderlecht: "Dat was ondenkbaar"

Adriano Bertaccini zal de eerste Europese reis maken uit zijn voetbalcarrière. Hij blikte terug op zijn transfer naar Anderlecht.

Adriano Bertaccini maakte deze zomer de overstap naar Anderlecht. Een echte mijlpaal voor de speler die nog actief was in 1B met RFC Liège in februari 2024.

De doelpuntenmaker maakt deze week de eerste Europese reis in zijn carrière met de Mauves. De Brusselaars reizen naar Moldavië om het op te nemen tegen Sheriff Tiraspol in de derde voorronde van de Conference League (terugwedstrijd, 3-0 overwinning in de heenwedstrijd).

"Het is een bijzonder gevoel. Ik had nooit gedacht dat ik ooit in Europa zou spelen. Ik kijk ernaar uit om donderdag in actie te komen. We hebben drie doelpunten voorsprong en alles in handen om door te gaan. Zal ik in de basis staan? Dat zou een mooi verjaardagscadeau zijn, maar we zullen donderdag zien wat de keuzes van de coach zijn", aldus de aanvaller.

De spits komt nog even terug op zijn transfer. Lang moest hij niet nadenken voor hij aan de slag ging bij paars-wit. "Ten eerste ben ik Belg en Anderlecht is de grootste club van het land. Voor mij was het ondenkbaar om Anderlecht af te wijzen."

"Dus vanaf het moment dat ik wist dat Anderlecht me wilde, waren alle andere opties van ondergeschikt belang. Kort voor mijn ondertekening nam een Engelse club contact op met mijn makelaar voor een videocall met hun coach, maar ik heb geweigerd. In mijn hoofd, zelfs als ik nog niet had getekend, zat ik al bij Anderlecht."

Adriano Bertaccini blikt terug op zijn slechte mentaliteit aan het begin van zijn carrière: "Nu ben ik volwassen geworden. Vooral door mijn tijd in Oostenrijk. Ik zat in een ploeg met spelers van 25, 27 of 30 jaar, terwijl ik slechts 20 was. Het waren mannen en ik heb geleerd serieus te zijn en niet langer een rotjochie te zijn."