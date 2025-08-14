'Galatasaray bereidt bod voor om 45-voudig Rode Duivel naar Istanboel te halen'

Galatasaray SK heeft zich in Londen gemeld voor... Leandro Trossard. De Turkse topclub wil eerstdaags een bod uitbrengen op de Rode Duivel.

We schreven een tiental dagen geleden al dat Leandro Trossard op de radar van Borussia Dortmund en Galatasaray SK verschenen was. De reden: verandering van zaakwaarnemer.

Het is de Turkse topclub die er geen gras laat over groeien. De Engelse media weten dat de eerste gesprekken tussen Cim Bom Bom en Arsenal FC al volop bezig zijn.

Galatasaray SK bereidt een bod voor

Meer zelfs: Galatasaray bereidt momenteel een bod voor op de 45-voudig Rode Duivel. Al moeten de Turken eerst (financiële) ruimte maken.

Ook die (financële) ruimte heeft een naam: Baris Alper Yilmaz. West Ham United en Tottenham Hotspur zijn in de markt voor de 25-jarige flankaanvaller. Galatasaray wil zo'n dertig miljoen euro cashen.

Is Leandro Trossard op weg naar Istanboel?

Enter Trossard. Transfermarkt schat de marktwaarde van onze 30-jarige landgenoot op 22 miljoen euro. Met minder dan een jaar op zijn contract kan Galatasaray hem voor een pak minder naar Istanboel halen.