Megadeal voor Westerlo: 'aanvaller levert tot 10 miljoen euro op'

Matija Frigan ruilt Westerlo voor Parma Calcio. De 22-jarige spits tekent voor vier seizoenen bij de Italiaanse club, die tot 10 miljoen euro voor hem betaalt.

Matija Frigan heeft zijn gedroomde transfer dan toch beet. De spits aasde al langer op een move naar het buitenland, maar hij begon het seizoen gewoon bij KVC Westerlo.

Na interesse van clubs als Hull City, Hamburg en Elche, is het uiteindelijk toch een Italiaanse ploeg geworden. Zo zal Parma Calcio dit seizoen op de diensten van Frigan kunnen rekenen.

De Kroatische spits vloog woensdagavond naar Italië, waar hij dinsdagochtend zijn medische tests zou moeten afleggen. Nadien is alles in orde om te tekenen.

Transferexpert Sacha Tavolieri weet dat Parma zo'n 9 miljoen euro betaalt, plus één miljoen euro aan bonussen. Er ligt een contract van vier seizoenen klaar voor Frigan.

De 22-jarige aanvaller kwam in de zomer van 2023 voor 5,5 miljoen euro over van HNK Rijeka. Hij scoorde 20 doelpunten in 75 wedstrijden bij Westerlo.