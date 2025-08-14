Tobe Leysen verrast met ambities van OH Leuven ondanks rode lantaarn

OH Leuven staat momenteel allerlaatste in de Jupiler Pro League. Toch blijven de ambities volgens doelman Tobe Leysen nog steeds hetzelfde.

OH Leuven speelt vrijdagavond tegen KRC Genk. Voor beide ploegen is het eigenlijk al van moeten nadat ze allebei met 1 op 9 aan de competitie zijn begonnen.

Doelman Tobe Leysen kreeg ondertussen ook al 10 doelpunten binnen. Het wordt alvast een bijzondere wedstrijd voor hem vrijdag, want hij speelde tussen 2015 en 2023 voor de Limburgers.

Over de tegengoals is hij duidelijk. “Het is te veel, al kan je er niet veel over zeggen. Twee corners, drie penalty’s… Ze vallen telkens ongelukkig, maar ze mogen niet vallen”, aldus Leysen aan Het Belang van Limburg.

Tobe Leysen wil top zes halen met OH Leuven

Maar in drie wedstrijden is de competitie natuurlijk niet gespeeld. Leysen koos expliciet voor een verlengd verblijf bij OHL omdat hij met de club sportieve successen wil boeken.

Hij ziet veel mogelijkheden met deze groep. “Dat klinkt raar, maar iedereen voelt dat. We gaan niet spelen om kampioen te worden, maar het doel blijft die top zes”, klinkt het.

Daar zal de 1 op 9 niks aan veranderen, zoals Leysen heel erg duidelijk. De situatie kan snel keren, bijvoorbeeld met een zege tegen Genk. “Geef ons nog even tijd”, besluit de doelman.