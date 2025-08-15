"Dit voelt beschamend en frustrerend": KV Kortrijk ziet verdediger vertrekken

KV Kortrijk ziet opnieuw een speler vertrekken: Haruya Fujii keert terug naar Nagoya Grampus. De Japanner noemt zijn terugkeer pijnlijk, maar is blij weer voor zijn ex-club te spelen.

KV Kortrijk degradeerde naar de Challenger Pro League. Zoals vaak het geval is bij clubs die zakken, ging de spelerskern doorheen een grote transformatie.

Heel wat spelers vertrokken om toch op het hoogste niveau te kunnen blijven voetballen. Haruya Fujii doet nu hetzelfde. Hij keert terug naar zijn vorige club.

De Kerels maakten vrijdag bekend dat Fujii opnieuw bij Nagoya Grampus aan de slag gaat. In januari 2024 leende de Japanse club hem uit aan Kortrijk.

Gefrustreerde Fujii keert terug naar Japan

Later werd hij definitief overgenomen. Een dik anderhalf jaar later zal hij weer in Japan gaan voetballen. Fujii had het duidelijk moeilijk met zijn move naar Europa.

"Anderhalf jaar geleden nam ik, ondanks de grote verwachtingen en steun die ik kreeg, de beslissing om in het buitenland te spelen. Dat ik nu op dit moment terugkeer naar Japan voelt beschamend en frustrerend", zegt hij op de website van Nagoya Grampus.

"Toch overheerst nu vooral de vreugde dat ik opnieuw kan spelen voor Nagoya Grampus, een club die voor mij heel speciaal is. Ik wil de Grampus-familie zo veel mogelijk overwinningen bezorgen", besluit Fujii.