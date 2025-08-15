Mircea Rednic ziet belangrijke speler uitvallen: update uit de ziekenboeg van Standard

Dennis Ayensa en David Bates zijn de enige afwezigen in de selectie van Standard voor de verplaatsing naar Union. Hier zijn de laatste nieuwtjes vanuit de ziekenboeg van de Rouches.

Een week na de overwinning op Racing Genk zal Standard deze zaterdag naar Union Saint-Gilloise trekken voor een tweede opeenvolgende krachtmeting. Mircea Rednic kan alvast geen beroep doen op Dennis Ayensa, en dit tot ongeveer half september. René Mitongo of Bradley Nam James zouden dus kunnen spelen. "Ze zijn goed, ik weet dat ik op hen kan rekenen", zei de Roemeen tijdens de persconferentie op vrijdag.

Op aanvallend vlak verliet Thomas Henry deze week twee dagen de groep om persoonlijke redenen. De Franse aanvaller is donderdagavond teruggekeerd naar Luik, heeft geen fysieke problemen en zal dus beschikbaar zijn voor de trip naar het Dudenpark. De spelers die vorige week terugkeerden, zullen ook deel uitmaken van de groep, en Henry Lawrence, die aan zijn blindedarm werd geopereerd aan het einde van de voorbereiding, is ook beschikbaar voor selectie.

David Bates onderging een kleine ingreep, Henry Lawrence weer beschikbaar voor selectie

Wat betreft David Bates, blijven de goede nieuwsberichten voorlopig uit. "Hij keert vrijdag terug uit Londen, we zullen het bespreken. Iedereen zoekt nog steeds naar wat er precies aan de hand is. We merken dat het hem raakt, ik hoop dat het beter zal gaan. Hij onderging een kleine ingreep in Engeland", verduidelijkte Mircea Rednic.

Iedereen is er, of toch bijna iedereen, en Mircea Rednic zal keuzes moeten maken. "Iedereen wil spelen en vraagt me 'waarom niet ik?'. Dat is goed, ik geef de voorkeur aan zo'n spelers boven degenen die tevreden zijn met hun contract en op de bank zitten. We hebben een goede mentaliteit, er hangt een goede sfeer in de groep en ik voel dat we op de goede weg zijn", aldus Rednic.

Bijna een volledige groep die een perfecte wedstrijd zal moeten spelen om een resultaat te behalen in Brussel. "Het is een heel goed team, het beste van België. We kennen hun filosofie en die van Pocognoli, we weten dat het een moeilijke wedstrijd zal worden. Het is een team dat vanaf de eerste minuut druk zet en niet afwacht zoals Genk. We hebben gezien dat ze scoren uit stilstaande fases, ze hebben vier of vijf spelers van 1,90m. We analyseren goed wat ze doen", besloot Mircea Rednic.