Officieel: miljoenen stromen binnen bij Westerlo

Foto: © photonews
Het hing al een tijdje in de pijplijn, maar nu is het ook bevestigd door KVC Westerlo zelf. Matija Frigan vertrekt bij De Kemphanen en tekent een contract in Italië, waar hij aan de slag zal gaan bij Parma.

"Na twee seizoenen in het geel-blauw neemt KVC Westerlo afscheid van Matija Frigan. De Kroatische spits maakte in het seizoen 2023-2024 zijn debuut voor de Kemphanen en groeide al snel uit tot een vaste waarde in het elftal."

"In totaal kwam Frigan 75 keer in actie voor Westerlo. Met 20 doelpunten en 5 assists liet hij zijn stempel drukken op tal van wedstrijden en maakte hij het verschil voor onze ploeg."

"De 22-jarige aanvaller trekt nu naar het Italiaanse Parma voor een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Veel succes, Matija", aldus KVC Westerlo op haar webstek over het vertrek van een sterkhouder.

Hoeveel miljoenen vangt Westerlo voor Frigan?

De Kemphanen hebben zo een topdeal weten af te sluiten. Parma sluit de speler voor vier seizoenen in de armen en zal daarvoor tot tien miljoen euro betalen - bonussen inbegrepen, dat wel.

Daarmee heeft Westerlo een nieuwe miljoenentransfer weten af te sluiten. We wensen Matija bij deze ook veel succes in Italië - hij stond ook in de belangstelling van ploegen uit Duitsland, Spanje en Engeland.

