Opvallende onthulling: Vincent Kompany werd hier bijna coach na avontuur bij Anderlecht

Vincent Kompany is nu aan zijn tweede seizoen bezig als coach van Bayern München. Maar hij had eerder al trainer kunnen zijn in de Bundesliga.

Het avontuur van Vincent Kompany bij Anderlecht is niet geëindigd zoals gehoopt: Vince The Prince vertrok na een nederlaag in de finale van de Beker van België en met diepe meningsverschillen met het bestuur. Hij vond uiteindelijk onderdak bij Burnley, maar had de kans om elders te tekenen.

In de documentaire 'Myth Borussia: A legend turns 125', onthult de sportief directeur van Borussia Mönchengladbach, Roland Virkus, dat hij drie jaar geleden bijna de voormalige Rode Duivel had binnengehaald.

"We wilden Lucien Favre terughalen en de onderhandelingen waren al ver gevorderd. Mijn plan B was Kompany", legt hij uit. "Ik heb hem drie keer ontmoet en we hebben drie uur over voetbal gesproken. Hij is een echte expert."

De timing was bijna perfect

De situatie werd concreet: "Nadat Favre de functie had geweigerd, belde ik Kompany onmiddellijk en zei tegen hem: 'Vince, het is nu het moment'. Maar hij antwoordde dat hij al had ingestemd met de functie bij Burnley. En toen stond ik zonder trainer."

Gladbach keerde zich tot de aanstelling van de Duitser Daniel Farke. Aan de andere kant heeft Kompany ups en downs meegemaakt in Engeland, voor hij naar Bayern München trok. "Toen ik het nieuws hoorde, zei ik dat het een uitstekende beslissing was", concludeert Virkus.