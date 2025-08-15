Rik De Mil kijkt Antwerp straks in de ogen met Charleroi: "Na wat er gebeurd is..."

Charleroi ontvangt Antwerp op zondag. De Zebra's moeten hun supporters revanche bieden na de teleurstellende prestatie tegen RAAL.

Deze week had Rik De Mil zijn handen vol op training. Een nederlaag zoals die geleden werd tegen RAAL, wil de coach van Charleroi nooit meer meemaken. Naast het gebrek aan inspiratie in het spel, was het gebrek aan motivatie duidelijk zichtbaar, een houding die even ernstig als verrassend was in de Henegouwse derby, van een team dat nog steeds wacht op zijn eerste overwinning van het seizoen.

Zal De Mil zijn elftal door elkaar schudden om een nieuwe dynamiek te creëren? "Er zijn twee mogelijkheden. Ofwel verander ik alles, of ik geef ze nog de kans om te bewijzen dat ze hun ware gelaat niet hebben getoond. En dit is de eerste keer sinds ik hier ben dat ze me hebben teleurgesteld, dus ik kan niet alles overhoop halen", legt hij uit op zijn persconferentie volgens La Dernière Heure.

Samen opnieuw in dezelfde richting gaan

De coach van de Zebra's zoekt verklaringen: "We hadden nochtans een goede trainingsweek achter de rug. De transfergeruchten zijn een mogelijkheid. Het is niet aanvaardbaar om aan iets anders te denken dan je club, maar het is menselijk als andere teams je bellen."

Bovendien is er ook de wedstrijd tegen Antwerp in het vooruitzicht... waar Rik De Mil deze zomer weigerde heen te gaan om bij Charleroi te blijven. "Ik ga niet liegen. Na wat er gebeurd is, is dit een bijzondere wedstrijd. Aan de andere kant denk ik er niet veel aan omdat ik gefocust ben op mijn groep."

Spijt heeft hij niet, ook na een transferperiode waarin hij veel kwaliteit verloor. "Ik ben blij hier te zijn. Ik wist dat ik spelers zou verliezen zoals Heymans, Zorgane en Andreou. Mijn grootste uitdaging is om de juiste balans te vinden in mijn kern om hetzelfde niveau terug te krijgen." Hierin slagen tegen Antwerp zou een mooi teken zijn voor de rest van het seizoen.