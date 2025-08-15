Toewijding aan Standard, hereniging met Adem Zorgane en liefde voor de NBA: Marco Ilaimaharitra vertelt alles

Op zaterdagavond zal Marco Ilaimaharitra een zekere Adem Zorgane opnieuw ontmoeten in het Dudenpark. De speler die hij goed kent van bij Sporting Charleroi. De Malagassiër waardeert de Algerijn erg, maar hij zal hem geen cadeautjes willen geven.

Het wordt een tweede opeenvolgende grote test voor Standard, dat een week na de overwinning tegen Racing Genk afreist naar Union. Tijdens de persconferentie op vrijdag gaf Marco Ilaimaharitra zijn indrukken tussen deze twee grote wedstrijden.

"De wedstrijd tegen Union zal een extra stap zijn, net zoals elke wedstrijd belangrijk is. Tegen Genk hebben we laten zien dat we ook kunnen winnen terwijl we onder druk stonden. Dit hielp om de slechte statistiek van wedstrijden zonder overwinning thuis weg te werken. Als nieuwkomer, met een nieuw team en een nieuwe coach, was het wat vervelend om daarover te praten", aldus Ilaimaharitra.

Nu is het aan Ilaimaharitra om een persoonlijke reeks te doorbreken

In zeven wedstrijden (zes met Charleroi, één met Kortrijk) heeft Marco Ilaimaharitra niets anders gekend dan nederlagen tegen Union. Deze keer, met de Rouches, hoopt hij de trend te keren. De Malagassiër, net als de rest van de groep, heeft de doelpunten gezien die Union vorige week maakte uit stilstaande fases en is van plan om niet verrast te worden.

"We hebben gezien tegen Gent dat Union een geduchte ploeg is op stilstaande fases, maar we hebben ook kwaliteit in ons team. Mijn slechte reeks tegen hen? Het is een nieuw jaar, ik kijk niet terug naar wat er is gebeurd. Ik begin opnieuw en ben klaar om deze reeks te doorbreken."

Adem is een van de weinige mensen die er voor me waren toen ik zonder club zat, dat vergeet ik niet

Deze wedstrijd zal ook de gelegenheid zijn voor hem om een zekere Adem Zorgane weer te ontmoeten, met wie hij 79 keer het veld deelde in het shirt van Sporting Charleroi. Maar deze zaterdag in het Dudenpark zullen er geen cadeautjes zijn.

"Ik ken hem heel goed. Adem is mijn maat. Dit weekend zal hij gewoon een tegenstander zijn. Ik ken hem zoals hij mij kent, het zal goed zijn om tegen elkaar te spelen. We praten er altijd over. Adem, ik ben hem niet uit het oog verloren. Hij is een van de weinige mensen die er voor me waren toen ik zonder club zat. Ik vergeet dat niet, hij is iemand die ik in mijn kring hou. Het is geen hele grote kring, maar hij is iemand die erin blijft."

De al erg belangrijke rol van Marco Ilaimaharitra bij Standard

De Malagassiër zal vaak de Algerijn ontmoeten op het middenveld en zal een belangrijke rol spelen in het verloop van de wedstrijd. Terwijl bij zijn aankomst bij de Rouches vragen rezen over zijn fysieke gesteldheid en zijn verleden bij Charleroi, heeft Ilaimaharitra nog geen enkele keer het veld verlaten tijdens een officiële wedstrijd en toont hij aan dat hij zich volledig richt op de club met stamnummer 16. Na drie wedstrijden speelt hij al een belangrijke rol op het middenveld van Standard.

"Ik ben me bewust van mijn kwaliteiten. Je concentreren op het stilleggen van anderen is verkeerd. Misschien heb ik al wat vragen over mezelf beantwoord sinds het begin van het seizoen, maar het is alleen op het veld dat je moet antwoorden. Ik probeer niet geaccepteerd te worden, ik wil goed zijn en het team helpen. Ik wist dat ik inspanningen moest leveren om te laten zien dat ik 100% gefocust was op Standard."

Ik wist dat ik inspanningen moest leveren om te laten zien dat ik 100% gefocust ben op Standard

Marco Ilaimaharitra, geen grote fan... van voetbal

Dit weekend markeert ook de terugkeer van de grote Europese competities. Wedstrijden die Ilaimaharitra niet met grote aandacht zal volgen, omdat hij zich beperkt tot de grote Europese affiches. De 30-jarige speler is naar eigen zeggen geen grote voetbalfan en geeft de voorkeur aan de NBA. Hij was dan ook erg blij toen Ajay Mitchell afgelopen weekend de aftrap gaf tegen Genk.

"Ik ben geen grote voetbalfan. Ik volg de Premier League en de Champions League wedstrijden, maar ik zal niet voor de televisie blijven zitten vanwege het hervatten van de competities. Ik kijk graag naar de NBA, voor het spektakel. Ik hou van de Golden State Warriors, voor Stephen Curry. Het was dus erg leuk om Ajay Mitchell te ontvangen bij de laatste wedstrijd. We praten vaak over de NBA met Timothé Nkada. Hij is fan van Russell Westbrook", besloot Marco Ilaimaharitra.