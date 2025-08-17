Besnik Hasi hakt knopen door: eerste basisplek Bertaccini, mogelijke transferpistes op de bank?

RSC Anderlecht is door in de Conference League, al was de 1-1 in Moldavië niet meteen een graadmeter over hoe het écht zou moeten. Coach Besnik Hasi besluit om tegen Dender alvast verder te roteren.

Er komen voor RSC Anderlecht nog twee belangrijke duels aan tegen AEK Athene om een Europese League Phase te halen - belangrijk voor paars-wit én voor het Belgisch voetbal.

De match tegen KAA Gent volgende week wordt daarom ook uitgesteld, maar dit weekend moeten ze wél nog gewoon spelen. En de troepen van Besnik Hasi trekken daarvoor naar Denderleeuw.

Eerste basisplaats voor Bertaccini

Bij Dender willen ze hoofdstedelingen geen averij oplopen in de strijd om de bovenste plekken in het klassement. Na de nederlaag tegen Zulte Waregem vorige week hebben ze ook niet al te veel speling meer.

Op de bank: Kikkenborg, Ndiaye, Dolberg, Saliba, Vázquez, Huerta, Stroeykens, Özcan, Degreef. — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 17, 2025

Onder meer Hazard, Maamar en Angulo komen opnieuw in de ploeg. En voorin krijgt Bertaccini zijn eerste basisplaats voor RSC Anderlecht.

Dolberg en Stroeykens moeten het stellen met een plekje op de bank. Blijven zij de komende maanden voor Anderlecht voetballen of komen er toch nog last minute transfers? Dat blijft vooralsnog (bang) afwachten.