Besnik Hasi hakt knopen door: eerste basisplek Bertaccini, mogelijke transferpistes op de bank?

RSC Anderlecht is door in de Conference League, al was de 1-1 in Moldavië niet meteen een graadmeter over hoe het écht zou moeten. Coach Besnik Hasi besluit om tegen Dender alvast verder te roteren.

Er komen voor RSC Anderlecht nog twee belangrijke duels aan tegen AEK Athene om een Europese League Phase te halen - belangrijk voor paars-wit én voor het Belgisch voetbal.

De match tegen KAA Gent volgende week wordt daarom ook uitgesteld, maar dit weekend moeten ze wél nog gewoon spelen. En de troepen van Besnik Hasi trekken daarvoor naar Denderleeuw.

Eerste basisplaats voor Bertaccini

Bij Dender willen ze hoofdstedelingen geen averij oplopen in de strijd om de bovenste plekken in het klassement. Na de nederlaag tegen Zulte Waregem vorige week hebben ze ook niet al te veel speling meer.

Onder meer Hazard, Maamar en Angulo komen opnieuw in de ploeg. En voorin krijgt Bertaccini zijn eerste basisplaats voor RSC Anderlecht.

Dolberg en Stroeykens moeten het stellen met een plekje op de bank. Blijven zij de komende maanden voor Anderlecht voetballen of komen er toch nog last minute transfers? Dat blijft vooralsnog (bang) afwachten.

Volg FCV Dender EH - Anderlecht nu live op Voetbalkrant.com.

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 16:00 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 18:30 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 19:15 Westerlo Westerlo

Zonnebankfrank knh Zonnebankfrank knh over FCV Dender EH - Anderlecht: 0-0 IXL IXL over Dilemma voor Nicky Hayen: op het middenveld heeft hij een probleem dat niet direct op te lossen is Standard 2.0 Standard 2.0 over Mircea Rednic vindt dat Thomas Henry in eigen boezem moet kijken: "Ik was boos ja" Kevin DB Kevin DB over Zeurt Gent te veel over opties? Leko slaat kleine mea culpa, zijn keuzes onder de loep: "Kadri pas goed in oktober" Rouche95 Rouche95 over Union SG - Standard: 3- A30 A30 over Besnik Hasi hakt knopen door: eerste basisplek Bertaccini, mogelijke transferpistes op de bank? Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over 🎥 Goal van Campbell voor Club Brugge geen toeval: hij deed het al vijf (!) keer eerder (hier zijn de beelden) edithvo@telenet.be edithvo@telenet.be over Cercle Brugge - Westerlo: - Sv1978 Sv1978 over Winger met transferitis zelfs niet op de bank tegen Club Brugge: coach reageert op de zaak Sv1978 Sv1978 over Club-aanvaller Carlos Forbs wordt helemaal afgemaakt: "6 miljoen voor een speler die zo weinig kan" Kantine
