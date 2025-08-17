Bij Standard waren ze ook onder de indruk van Union: "Nog meer en beter dan Genk"

Standard ging zaterdagavond met 3-0 onderuit op het veld van Union, maar volgens verdediger Ibe Hautekiet was het niet allemaal kommer en kwel. "We hebben toch een uur lang in blok gestaan tegen de landskampioen. In ons hoofd werd het eigenlijk 2-0, want die 3degoal kwam er na een individuele fout."

De jonge verdediger was wel onder de indruk van de Brusselaars. “De dynamiek bij Genk voorin vorige week was al groot, maar Union heeft dat nog meer... en beter. Ze hebben opnieuw een bijzonder sterke ploeg samengesteld.”

Henry in zak en as

Een kantelmoment kwam er na 26 minuten, toen Thomas Henry zijn tweede gele kaart kreeg. “In de rust zat hij met zijn handen in het haar. Hij heeft meerdere keren sorry gezegd. Hij zat echt in zak en as. Of hij kwaad was op de scheidsrechter of op zichzelf? Waarschijnlijk op allebei een beetje.”

Ondanks de man minder vond Hautekiet dat Standard knap standhield. “We hebben goed verdedigd en zelfs nog drie grote kansen gecreëerd. Als je mee wil doen met de topploegen, moet je die kansen gewoon afmaken. Dan had het misschien een ander verhaal kunnen worden.”

Lessen trekken, maar ook vergeten

Toch wil hij vooral het positieve onthouden. “We hebben laten zien dat we een blok kunnen vormen, zelfs tegen zo’n sterke tegenstander. Dat is iets waar we op kunnen voortbouwen.”

De laatste twintig minuten werden zwaar voor de Rouches. “Mentaal waren we op, en dat zag je. We moeten daar lessen uit trekken, maar tegelijk ook snel vergeten dat het erger had kunnen aflopen.”

Met die houding wil Hautekiet vooruitkijken. “We weten nu wat er gevraagd wordt om tegen de beste ploegen te spelen. Dit gaat ons niet direct uit onze flow halen. Ik herhaal: we speelden tegen één van de beste ploegen van België."