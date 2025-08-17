De derde helft Kat Kerkhofs komt met uniek eerbetoon aan vader 'Jokke' en laat emoties de vrije loop

Kat Kerkhofs komt met uniek eerbetoon aan vader 'Jokke' en laat emoties de vrije loop
Het minste wat je kan zeggen is dat Kat Kerkhofs niet stil zit. Dat is ze ook dezer weken opnieuw helemaal aan het bewijzen in 'haar' Leuven. Marktrock komt volgende week namelijk terug.

De cirkel is rond zou je kunnen zeggen. In het verleden was Marktrock in handen van de vader van Kat Kerkhofs, maar in 2025 wordt er een nieuwe weg ingeslagen.

Kat Kerkhofs wil iets doen met de emoties

Jos 'Jokke' Kerkhofs was de bezieler van Marktrock in 1982. Ter ere van hem gaan Kat en haar zus Lyn (eenmalig) het festival nog eens tot leven brengen in het weekend van 22 tot 24 augustus.

Het wordt ook een eerbetoon twintig jaar na het overlijden van papa Jos. Want de emoties zijn er nog steeds. "Dankzij dit festival kan ik er iets praktisch mee doen. Ik voel wel dat er nog dingen vastzitten."

Symboliek van Marktrock

"Dit kan een uitweg zijn, een blijvende opluchting, denk ik. Na twintig jaar wek ik mijn papa's werk weer tot ­leven, en kan ik het afronden. Dat geeft toch een soort closure", aldus een emotionele Kat Kerkhofs in gesprek met De Standaard daarover.

"Ik ben de dochter van mijn vader, de organisator van Marktrock, en nu word ik, als organisator van Marktrock, zelf moeder van een dochter", ziet ze er de symboliek ook wel van in.

Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

