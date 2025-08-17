Thorgan Hazard topschutter van de JPL, maar hij tempert... "Dat kan ik niet meer, ik zal keuzes moeten maken"

Thorgan Hazard is op dreef bij Anderlecht. Tegen Dender maakte hij alweer zijn vierde doelpunt in evenveel competitiewedstrijden. Toch blijft de middenvelder voorzichtig: hij beseft dat hij zijn lichaam moet doseren na zijn blessure en dan kan hij niet elke match spelen.

Thorgan Hazard was zondag opnieuw trefzeker voor Anderlecht op het veld van Dender. Het was al zijn vierde doelpunt in evenveel competitiewedstrijden. Toch straalde de middenvelder na afloop geen uitbundige vreugde uit. Voor hem stond de efficiëntie van de ploeg voorop. “We houden de nul achterin, de invallers brachten frisheid, we winnen. Zonder te schitteren, maar dat is ook goed", klonk het nuchter.

Blij dat hij niet het vliegtuig op moest

Die frisheid was meer dan welkom na een zware Europese week. Hazard zelf reisde niet mee naar Moldavië voor de terugmatch tegen Sheriff Tiraspol en zag dat als een zegen. “Ik denk niet dat de reis in de benen zat, sommigen hadden de kans om te rusten. Ikzelf mocht in België blijven, en daar ben ik de coach dankbaar voor", glimlachte hij.

De reden is duidelijk: Hazard kan nog altijd niet elke wedstrijd spelen. Na zijn blessure kiest hij zorgvuldig zijn momenten. In Zweden tegen Häcken zat hij bijvoorbeeld op de bank om het risico op blessures te vermijden. Ook de verplaatsing naar Chisinau sloeg hij over. “Het begon al in de heenwedstrijd goed te voelen dat we het zouden halen. Uiteraard beslist de coach, maar ik was akkoord", vertelde hij met een knipoog.

De 32-jarige middenvelder beseft dat de opeenvolging van matchen zwaar begint te wegen. “Het wordt moeilijk om drie keer in één week te spelen. Ik moet goed met de coach overleggen en keuzes maken. Het is een intens begin van het seizoen met wedstrijden om de drie dagen. Maar in Athene wil ik er absoluut bij zijn", verzekerde hij.

Hoger niveau in Europese confrontatie

Die dubbele confrontatie met AEK Athene ziet Hazard als een heel andere uitdaging dan Sheriff. “De Europa League is belangrijk. We hebben een brede kern en iedereen moet minuten maken. We zullen opnieuw proberen hetzelfde spel te brengen, maar het zal zwaarder worden. Het niveau ligt hoger.”

De naam van de tegenstander klinkt hem alvast bekend in de oren. “Ik ken enkele jongens: Jovic, Martial, Koita van STVV. Geen spelers waar ik zelf mee heb gespeeld, denk ik. De analyse van de tegenstander volgt nog. Eerst een rustdag, dat is ook belangrijk", besloot Hazard, die ondanks zijn nuchtere toon de huidige topscorer van de competitie blijft.