Reactie Thorgan Hazard topschutter van de JPL, maar hij tempert... "Dat kan ik niet meer, ik zal keuzes moeten maken"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Denderleeuw
| 0 reacties
Thorgan Hazard topschutter van de JPL, maar hij tempert... "Dat kan ik niet meer, ik zal keuzes moeten maken"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Thorgan Hazard is op dreef bij Anderlecht. Tegen Dender maakte hij alweer zijn vierde doelpunt in evenveel competitiewedstrijden. Toch blijft de middenvelder voorzichtig: hij beseft dat hij zijn lichaam moet doseren na zijn blessure en dan kan hij niet elke match spelen.

Thorgan Hazard was zondag opnieuw trefzeker voor Anderlecht op het veld van Dender. Het was al zijn vierde doelpunt in evenveel competitiewedstrijden. Toch straalde de middenvelder na afloop geen uitbundige vreugde uit. Voor hem stond de efficiëntie van de ploeg voorop. “We houden de nul achterin, de invallers brachten frisheid, we winnen. Zonder te schitteren, maar dat is ook goed", klonk het nuchter.

Blij dat hij niet het vliegtuig op moest

Die frisheid was meer dan welkom na een zware Europese week. Hazard zelf reisde niet mee naar Moldavië voor de terugmatch tegen Sheriff Tiraspol en zag dat als een zegen. “Ik denk niet dat de reis in de benen zat, sommigen hadden de kans om te rusten. Ikzelf mocht in België blijven, en daar ben ik de coach dankbaar voor", glimlachte hij.

De reden is duidelijk: Hazard kan nog altijd niet elke wedstrijd spelen. Na zijn blessure kiest hij zorgvuldig zijn momenten. In Zweden tegen Häcken zat hij bijvoorbeeld op de bank om het risico op blessures te vermijden. Ook de verplaatsing naar Chisinau sloeg hij over. “Het begon al in de heenwedstrijd goed te voelen dat we het zouden halen. Uiteraard beslist de coach, maar ik was akkoord", vertelde hij met een knipoog.

De 32-jarige middenvelder beseft dat de opeenvolging van matchen zwaar begint te wegen. “Het wordt moeilijk om drie keer in één week te spelen. Ik moet goed met de coach overleggen en keuzes maken. Het is een intens begin van het seizoen met wedstrijden om de drie dagen. Maar in Athene wil ik er absoluut bij zijn", verzekerde hij.

Hoger niveau in Europese confrontatie

Die dubbele confrontatie met AEK Athene ziet Hazard als een heel andere uitdaging dan Sheriff. “De Europa League is belangrijk. We hebben een brede kern en iedereen moet minuten maken. We zullen opnieuw proberen hetzelfde spel te brengen, maar het zal zwaarder worden. Het niveau ligt hoger.”

De naam van de tegenstander klinkt hem alvast bekend in de oren. “Ik ken enkele jongens: Jovic, Martial, Koita van STVV. Geen spelers waar ik zelf mee heb gespeeld, denk ik. De analyse van de tegenstander volgt nog. Eerst een rustdag, dat is ook belangrijk", besloot Hazard, die ondanks zijn nuchtere toon de huidige topscorer van de competitie blijft.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
FCV Dender EH

Meer nieuws

📷 'Zo goed als rond: Team uit Jupiler Pro League verliest zijn kapitein'

📷 'Zo goed als rond: Team uit Jupiler Pro League verliest zijn kapitein'

20:00
Dender-coach Vincent Euvrard was niet blij: "Zuivere fout van Anderlecht"

Dender-coach Vincent Euvrard was niet blij: "Zuivere fout van Anderlecht"

17:45
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/08: Dendoncker - Antunes Gouveia - Scheidler - Fofana - Januzaj

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/08: Dendoncker - Antunes Gouveia - Scheidler - Fofana - Januzaj

20:30
Hasi over het experiment met Bertaccini alleen in de spits: "Geen moment over gedacht om met 2 spitsen te spelen" Reactie

Hasi over het experiment met Bertaccini alleen in de spits: "Geen moment over gedacht om met 2 spitsen te spelen"

16:45
5
'Verrassing van formaat in transferdossier Leander Dendoncker'

'Verrassing van formaat in transferdossier Leander Dendoncker'

20:30
LIVE: Westerlo krijgt pak slaag van Cercle Brugge, Charaï grijpt in! Live

LIVE: Westerlo krijgt pak slaag van Cercle Brugge, Charaï grijpt in!

20:22
Antwerp moet blij zijn met een punt tegen Charleroi dankzij blunderende Delavallee

Antwerp moet blij zijn met een punt tegen Charleroi dankzij blunderende Delavallee

20:26
Anderlecht met veel moeite en dankzij Huerta voorbij Dender: experiment met Bertaccini werkte niet

Anderlecht met veel moeite en dankzij Huerta voorbij Dender: experiment met Bertaccini werkte niet

15:21
'Anderlecht klaar om nieuw bod te plaatsen op flankaanvaller'

'Anderlecht klaar om nieuw bod te plaatsen op flankaanvaller'

19:30
1
Done deal: Charleroi haalt spits op bij andere JPL-club: "Kijken of we een vervanger halen"

Done deal: Charleroi haalt spits op bij andere JPL-club: "Kijken of we een vervanger halen"

16:11
'Nieuwe ontwikkelingen in transfer Balikwisha: Antwerp doet toegift'

'Nieuwe ontwikkelingen in transfer Balikwisha: Antwerp doet toegift'

19:00
1
'Club Brugge mag maandag nieuwe miljoenentransfer verwelkomen'

'Club Brugge mag maandag nieuwe miljoenentransfer verwelkomen'

18:30
Mooie reeks wordt verder gezet in Luikse derby

Mooie reeks wordt verder gezet in Luikse derby

18:15
Spektakel op Stayen: STVV-aanvaller Goto beslist wedstrijd tegen RAAL in doldwaze slotfase

Spektakel op Stayen: STVV-aanvaller Goto beslist wedstrijd tegen RAAL in doldwaze slotfase

16:57
Grote vechtpartij na Zulte Waregem - Club Brugge: één supporter zwaargewond

Grote vechtpartij na Zulte Waregem - Club Brugge: één supporter zwaargewond

17:15
11
Rangers lieten match bewust niet uitstellen om crisis te vermijden én tanken ondertussen ook vertrouwen in Beker

Rangers lieten match bewust niet uitstellen om crisis te vermijden én tanken ondertussen ook vertrouwen in Beker

18:00
Engelse pers prijst de start van Maxim De Cuyper bij Brighton

Engelse pers prijst de start van Maxim De Cuyper bij Brighton

17:30
Hoe zit het met de voetbaltoekomst van Dries Mertens? Kat Kerkhofs laat in de kaarten kijken

Hoe zit het met de voetbaltoekomst van Dries Mertens? Kat Kerkhofs laat in de kaarten kijken

17:00
2
🎥 Jorthy Mokio laat van zich spreken met fabelachtige omhaal tegen De Busser, maar Ajax doet wel meteen slechte zaak

🎥 Jorthy Mokio laat van zich spreken met fabelachtige omhaal tegen De Busser, maar Ajax doet wel meteen slechte zaak

16:30
Spits Union SG doet nu al ... drie keer zo goed als vorig jaar: dit heeft hij daar over te zeggen

Spits Union SG doet nu al ... drie keer zo goed als vorig jaar: dit heeft hij daar over te zeggen

16:00
Kapitein Zulte Waregem kreeg ferme dreun (letterlijk) van Brandon Mechele en reageert op deze manier

Kapitein Zulte Waregem kreeg ferme dreun (letterlijk) van Brandon Mechele en reageert op deze manier

15:45
Club Brugge reageert meteen op transfergeruchten rond Christos Tzolis

Club Brugge reageert meteen op transfergeruchten rond Christos Tzolis

15:30
1
'Niet Gent, maar andere JPL-club dringt plots aan voor spits'

'Niet Gent, maar andere JPL-club dringt plots aan voor spits'

13:45
Sky is the limit: als Club Brugge voorbij Rangers raakt komen ze ... in de top-20 van Europa

Sky is the limit: als Club Brugge voorbij Rangers raakt komen ze ... in de top-20 van Europa

14:30
5
"Ik wil op het WK spelen": jonge Rode Duivel windt er geen doekjes om

"Ik wil op het WK spelen": jonge Rode Duivel windt er geen doekjes om

15:00
Raakt Club Brugge Tzolis alsnog kwijt? 'Steenrijke club uit Premier League geeft niet op'

Raakt Club Brugge Tzolis alsnog kwijt? 'Steenrijke club uit Premier League geeft niet op'

13:30
Kat Kerkhofs komt met uniek eerbetoon aan vader 'Jokke' en laat emoties de vrije loop De derde helft

Kat Kerkhofs komt met uniek eerbetoon aan vader 'Jokke' en laat emoties de vrije loop

14:00
Heel spannende wedstrijden in Beker van België voor vrouwen

Heel spannende wedstrijden in Beker van België voor vrouwen

18:45
Nieuwe ploeg van Red Flame gaat onderzoek doen naar zware blessure

Nieuwe ploeg van Red Flame gaat onderzoek doen naar zware blessure

15:15
Besnik Hasi hakt knopen door: eerste basisplek Bertaccini, mogelijke transferpistes op de bank?

Besnik Hasi hakt knopen door: eerste basisplek Bertaccini, mogelijke transferpistes op de bank?

13:00
1
LIVE: Zien we vandaag twee spitsen aan de aftrap verschijnen bij Anderlecht tegen Dender?

LIVE: Zien we vandaag twee spitsen aan de aftrap verschijnen bij Anderlecht tegen Dender?

09:15
Hoe doen ze dat toch bij Union? Nieuwkomer is meteen een sterkhouder: "Het voelt alsof ik hier al jaren speel" Reactie

Hoe doen ze dat toch bij Union? Nieuwkomer is meteen een sterkhouder: "Het voelt alsof ik hier al jaren speel"

13:15
3
Nieuwe megadeal Club Brugge zit in de pijplijn: clubs groeien naar elkaar toe

Nieuwe megadeal Club Brugge zit in de pijplijn: clubs groeien naar elkaar toe

12:30
1
Vincent Kompany doet het zoals hij altijd zal doen: zware kritiek van journalisten raakt zijn kouwe kleren niet

Vincent Kompany doet het zoals hij altijd zal doen: zware kritiek van journalisten raakt zijn kouwe kleren niet

10:30
Waar liep het mis tussen Rik De Mil en Antwerp? The Great Old legde nochtans substantieel bedrag op tafel

Waar liep het mis tussen Rik De Mil en Antwerp? The Great Old legde nochtans substantieel bedrag op tafel

12:00
3
'KAA Gent haakt af voor spits van JPL-club, maar er is een Franse kaper op de kust'

'KAA Gent haakt af voor spits van JPL-club, maar er is een Franse kaper op de kust'

23:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-0 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

Swakken Swakken over Waar liep het mis tussen Rik De Mil en Antwerp? The Great Old legde nochtans substantieel bedrag op tafel Dondervlieg Dondervlieg over Charleroi - Antwerp: 1-1 Swakken Swakken over Direct commotie na eerste zege Barcelona: trainer Hansi Flick doet controversiële uitspraak na betwiste goal Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over Cercle Brugge - Westerlo: 3-0 Obiku Obiku over Dender-coach Vincent Euvrard was niet blij: "Zuivere fout van Anderlecht" RSCAtiktaks RSCAtiktaks over 'Anderlecht klaar om nieuw bod te plaatsen op flankaanvaller' patje teppers patje teppers over Grote vechtpartij na Zulte Waregem - Club Brugge: één supporter zwaargewond ..... ..... over 'Nieuwe ontwikkelingen in transfer Balikwisha: Antwerp doet toegift' FC BRUGES FC BRUGES over Telenet en Proximus reageren op deze manier na statement DAZN William Wallace William Wallace over Hoe zit het met de voetbaltoekomst van Dries Mertens? Kat Kerkhofs laat in de kaarten kijken Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved