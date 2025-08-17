📷 'Xavi Simons geeft zijn akkoord aan nieuwe werkgever, maar er is een stevig obstakel'

📷 'Xavi Simons geeft zijn akkoord aan nieuwe werkgever, maar er is een stevig obstakel'
Foto: © photonews

Xavi Simons heeft zijn keuze gemaakt: de Nederlandse middenvelder wil naar Chelsea. Toch is zijn transfer nog niet definitief, vanwege een financieel obstakel bij de Londense club.

Volgens betrouwbare informatie van transferjournalist Sacha Tavolieri heeft Xavi Simons besloten zijn loopbaan voort te zetten bij Chelsea Football Club. Daarmee wijst hij een concreet aanbod van Manchester City af, dat via zijn zaakwaarnemer contact had opgenomen om hem alsnog naar het Etihad Stadium te halen.

Hoewel Simons zijn voorkeur heeft uitgesproken, is de transfer nog niet rond. De Londense club kampt met financiële beperkingen en moet eerst ruimte creëren binnen het totaal van alle salarissen.

De komst van Simons is namelijk afhankelijk van het vertrek van Christopher Nkunku. Pas wanneer de Franse aanvaller elders onderdak vindt, kan Chelsea de transfer van Simons formeel afronden.

Xavi Simons hakt knoop door en trekt naar Chelsea

De situatie rond Nkunku is daarmee cruciaal. Chelsea is actief op zoek naar een oplossing, waarbij een verkoop of huurconstructie tot de mogelijkheden behoort. De club wil snel handelen om te voorkomen dat andere geïnteresseerde clubs alsnog toeslaan. Simons zelf zou al akkoord zijn met de persoonlijke voorwaarden en wacht op groen licht.

Uit kringen rond Simons klinkt dat de keuze voor Chelsea vooral sportief gemotiveerd is. De club biedt hem perspectief op speeltijd, ontwikkeling en een centrale rol in het team.

Indien Chelsea erin slaagt Nkunku tijdig van de hand te doen, kan de transfer van Xavi Simons binnen enkele dagen worden afgerond. De club werkt achter de schermen aan een oplossing, terwijl Simons zich voorbereidt op een nieuwe uitdaging in Londen.

