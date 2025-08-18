Alternatief voor Lukaku komt uit Manchester: 'Napoli praat met deze twee spitsen om Rode Duivel te vervangen'

Romelu Lukaku moet onder het mes. SSC Napoli ziet de aanvalsleider voor enkele maanden uitvallen. Gaat de Italiaanse landskampioen op zoek naar een extra spits?

Romelu Lukaku liep afgelopen weekend een blessure op tijdens een oefenwedstrijd. SSC Napoli hoopte op een spierblessure, maar Big Rom is er erger aan toe.

Ondertussen is duidelijk dat Lukaku onder het mes moet. De Rode Duivel zal twee tot drie maanden buiten strijd zijn. En dus heeft Antonio Conte kopzorgen.

Huurling is niét klaar

Napoli haalde met Lorenzo Lucca een back-up voor Lukaku. De 24-jarige huurling van Udinese Calcio is echter niet klaar om de aanval van Partenopei te dragen.

La Republicca weet dat Napoli de zoektocht naar een nieuwe spits is gestart. Meer zelfs: de eerste contacten zijn reeds gelegd.

Vervanging voor Romelu Lukaku

Joshua Zirkzee en Rasmus Hojlund draaien rondjes op de geruchtenmolen. Beide aanvallers zijn momenteel op overschot bij Manchester United. Wordt ongetwijfeld vervolgd…