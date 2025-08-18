Er is duidelijkheid: Club Brugge sprak met Tzolis na alle transfergeruchten

Er is duidelijkheid: Club Brugge sprak met Tzolis na alle transfergeruchten
Foto: © photonews

Club Brugge houdt Christos Tzolis deze zomer aan boord. Ondanks een stevig bod van Crystal Palace begrijpt de Griek het standpunt van de club en blijft hij.

Club Brugge heeft, voornamelijk door Ardon Jashari, al een heel drukke transferzomer gehad. De Zwitserse middenvelder forceerde zijn transfer naar AC Milan, terwijl blauw-zwart echt niet graag wou verkopen.

Uiteindelijk kwam de deal er toch. Club zou nu nog eens zwaar kunnen cashen op Christos Tzolis, alleen zal dat sowieso niet gebeuren. De afgelopen dagen werd er al heel wat over geschreven.

Crystal Palace wil hem er heel graag bij, en deed al een bod dat 32 miljoen euro zou bedragen. Maar Club verwierp dat meteen naar de vuilbak. En wat vindt Tzolis daarvan?

Tzolis blijft deze zomer bij Club Brugge

Het Nieuwsblad meldt dat de Griekse flankaanvaller het standpunt van zijn club begrijpt, en deze zomer dus sowieso zal blijven. Dat terwijl de Premier League hem duidelijk wel aanspreekt. Er was maandag een gesprek tussen Club en zijn speler.

De Bruggelingen maakten Tzolis daar dus duidelijk dat ze nog wat van hem verwachten. Geen probleem voor de Griek, die dinsdag gewoon opnieuw zijn stinkende best zal doen tegen Rangers. Crystal Palace mag nog zoveel proberen als het wil: een transfer zal er niet komen.

Volg Rangers FC - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (19/08).

