Goed nieuws voor Anderlecht met oog op cruciale wedstrijden tegen AEK Athene

Goed nieuws voor Anderlecht met oog op cruciale wedstrijden tegen AEK Athene

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht neemt het donderdag op tegen AEK Athene in de Conference League. De Europese selectie van de Grieken heeft een belangrijke afwezige.

Na te hebben gefaald tegen Häcken in de Europa League en Sheriff Tiraspol te hebben verslagen in een lagere ronde, moet Anderlecht de klus klaren tegen AEK Athene in de play-offs voor de Conference League. De Griekse club is misschien geen angstaanjagende naam, maar heeft wel een redelijk indrukwekkende aanvalslinie.

AEK heeft onder meer Anthony Martial (ex-Manchester United), Luka Jovic (ex-Real Madrid) en Roberto Pereyra (voormalig ex-Juventus) in de gelederen. Maar de Europese lijst die aan de UEFA is doorgegeven, heeft een opmerkelijke afwezigheid.

Anthony Martial staat daar namelijk niet op. Ooit was hij de duurste Franse speler in de geschiedenis vanwege zijn transfer van 60 miljoen euro naar Manchester United. De voormalige Franse international blijft teleurstellen.

Geen Martial bij AEK Athene

Zonder club voor meer dan twee maanden voordat hij in Athene belandde, moet hij opnieuw een uitweg vinden. Hij zal niet deelnemen aan de dubbele confrontatie tegen Anderlecht, al is er is wel plaats voor hem op de lijst...

Maar er is ervaring genoeg bij AEK. Naast de eerder genoemde namen in de aanval, kan de trainer ook vertrouwen op spelers zoals Domagoj Vida (ex-Bayer Leverkusen en Besiktas), Razvan Marin (ex-Standard) en Aboubakary Koita, die we nog goed kennen van bij STVV.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
AEK Athene

Meer nieuws

Patrick Goots wacht op nieuwe transfer van Antwerp: "Naar zijn komst kijk ik uit"

Patrick Goots wacht op nieuwe transfer van Antwerp: "Naar zijn komst kijk ik uit"

17:40
Transfernieuws en Transfergeruchten 18/08: Mateta Pepa

Transfernieuws en Transfergeruchten 18/08: Mateta Pepa

17:20
Dat vertrek zullen ze voelen: Standard ziet groot talent naar... Slowakije verhuizen

Dat vertrek zullen ze voelen: Standard ziet groot talent naar... Slowakije verhuizen

17:20
Marco Kana maakt doodeerlijke analyse van Anderlecht: "Ver van waar we moeten staan"

Marco Kana maakt doodeerlijke analyse van Anderlecht: "Ver van waar we moeten staan"

16:15
4
Marc Degryse vreest voor Anderlecht: "Dat kan toch niet?"

Marc Degryse vreest voor Anderlecht: "Dat kan toch niet?"

14:20
3
Hoe gaat Hasi de snelle Bertaccini dan wel gebruiken? Hij gaat twee spitsen toch eens moeten proberen

Hoe gaat Hasi de snelle Bertaccini dan wel gebruiken? Hij gaat twee spitsen toch eens moeten proberen

14:40
5
Er is duidelijkheid: Club Brugge sprak met Tzolis na alle transfergeruchten

Er is duidelijkheid: Club Brugge sprak met Tzolis na alle transfergeruchten

16:30
2
Wouter Vrancken prijst 'samenwerking' met STVV-supporters

Wouter Vrancken prijst 'samenwerking' met STVV-supporters

16:15
1
Werd Charleroi bestolen tegen Antwerp? "Het is onbegrijpelijk"

Werd Charleroi bestolen tegen Antwerp? "Het is onbegrijpelijk"

16:00
5
Grote verrassingen in selectie van Club Brugge voor CL-match tegen Rangers

Grote verrassingen in selectie van Club Brugge voor CL-match tegen Rangers

15:30
6
KAA Gent kan af van overbodige pion, al is er een zeer lastig probleem

KAA Gent kan af van overbodige pion, al is er een zeer lastig probleem

15:00
1
Matchen tegen AEK zullen rest van seizoen Anderlecht bepalen: uitschakeling zou om deze redenen ramp zijn

Matchen tegen AEK zullen rest van seizoen Anderlecht bepalen: uitschakeling zou om deze redenen ramp zijn

10:30
19
Verliezen de Rode Duivels nog een JPL-talent? De grote moves van... Claude Makélélé zijn begonnen

Verliezen de Rode Duivels nog een JPL-talent? De grote moves van... Claude Makélélé zijn begonnen

14:00
4
Napoli bevestigt verschrikkelijk nieuws over Romelu Lukaku: ook bondscoach Garcia vloekt

Napoli bevestigt verschrikkelijk nieuws over Romelu Lukaku: ook bondscoach Garcia vloekt

13:30
3
Antwerp-trainer Stef Wils heeft duidelijke reactie na gelijkspel tegen Charleroi: "Ik sta hier met gemengde gevoelens" Reactie

Antwerp-trainer Stef Wils heeft duidelijke reactie na gelijkspel tegen Charleroi: "Ik sta hier met gemengde gevoelens"

13:00
5
"Beschaamde" Neymar in tranen na historische vernedering, Santos-coach direct ontslagen

"Beschaamde" Neymar in tranen na historische vernedering, Santos-coach direct ontslagen

13:00
Westerlo gaat op deze manier héél moeilijk seizoen tegemoet: "Tegen een ploeg die eerste 3 matchen niet scoorde..."

Westerlo gaat op deze manier héél moeilijk seizoen tegemoet: "Tegen een ploeg die eerste 3 matchen niet scoorde..."

12:40
3
Debuut Noah Sadiki in Premier League wordt lyrisch ontvangen, ook door pers: "Een nachtmerrie"

Debuut Noah Sadiki in Premier League wordt lyrisch ontvangen, ook door pers: "Een nachtmerrie"

11:00
1
Peter Vandenbempt ziet waarom de twijfel nog heerst bij Antwerp: "Al die jongens zijn vraagtekens"

Peter Vandenbempt ziet waarom de twijfel nog heerst bij Antwerp: "Al die jongens zijn vraagtekens"

12:20
1
OFFICIEEL: Club Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller

OFFICIEEL: Club Brugge betaalt miljoenen voor nieuwe aanvaller

12:00
7
Analist heel duidelijk over keuzes Besnik Hasi: "Winnende coaching, maar ook bewijs van verkeerde keuzes"

Analist heel duidelijk over keuzes Besnik Hasi: "Winnende coaching, maar ook bewijs van verkeerde keuzes"

09:30
Goed nieuws voor bondscoach Rudi Garcia: "Hij wordt één van de beste verdedigers van de wereld"

Goed nieuws voor bondscoach Rudi Garcia: "Hij wordt één van de beste verdedigers van de wereld"

10:00
5
Was de rode kaart voor Thomas Henry terecht? "Als je wacht, begint men te twijfelen"

Was de rode kaart voor Thomas Henry terecht? "Als je wacht, begint men te twijfelen"

11:20
6
"Fraaie 8 op 12 KV Mechelen geen toeval, aanhang moet mogelijk minder voetbal slikken in ruil voor betere resultaten" Opinie

"Fraaie 8 op 12 KV Mechelen geen toeval, aanhang moet mogelijk minder voetbal slikken in ruil voor betere resultaten"

10:15
4
Thorgan Hazard heeft zijn eigen - 'egoïstische' - mening over het spitsendebat bij Anderlecht

Thorgan Hazard heeft zijn eigen - 'egoïstische' - mening over het spitsendebat bij Anderlecht

07:40
Ferrera-broers zorgen voor enorme verrassing met vertrek: "Huidige situatie brengt andere realiteit met zich mee"

Ferrera-broers zorgen voor enorme verrassing met vertrek: "Huidige situatie brengt andere realiteit met zich mee"

09:02
Nicky Hayen geeft duidelijk signaal af: "Ik moest de knoop doorhakken"

Nicky Hayen geeft duidelijk signaal af: "Ik moest de knoop doorhakken"

08:40
2
Antwerp blijft zoeken naar versterking op één specifieke positie: daar moet er ook iets bij

Antwerp blijft zoeken naar versterking op één specifieke positie: daar moet er ook iets bij

08:20
7
Goto helpt STVV aan de zege, maar komt meteen met de nodige zelfkritiek

Goto helpt STVV aan de zege, maar komt meteen met de nodige zelfkritiek

07:00
Degryse waarschuwt Club Brugge: "Je bent niks met een ongelukkige speler"

Degryse waarschuwt Club Brugge: "Je bent niks met een ongelukkige speler"

08:00
8
Rampscenario voor Romelu Lukaku? Blessure kan véél erger zijn dan eerst gedacht

Rampscenario voor Romelu Lukaku? Blessure kan véél erger zijn dan eerst gedacht

07:20
Lommel moet oppassen: 'Duur goudhaantje in belangstelling van Eredivisie-club'

Lommel moet oppassen: 'Duur goudhaantje in belangstelling van Eredivisie-club'

06:45
1
Verdiende Kevin Mac Allister een rode kaart voor zijn actie op Timothé Nkada?

Verdiende Kevin Mac Allister een rode kaart voor zijn actie op Timothé Nkada?

06:30
1
Na Sadiki ontbolstert nu ook ander Anderlecht-jeugdproduct volledig: bij Union hebben ze een magisch recept

Na Sadiki ontbolstert nu ook ander Anderlecht-jeugdproduct volledig: bij Union hebben ze een magisch recept

05:00
1
Waarom Thorsten Fink naar de buitenwereld luistert: Genk-coach haalt de mosterd... overal Analyse

Waarom Thorsten Fink naar de buitenwereld luistert: Genk-coach haalt de mosterd... overal

06:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/08: Tzolis - Dendoncker - Antunes Gouveia - Scheidler - Fofana - Januzaj

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/08: Tzolis - Dendoncker - Antunes Gouveia - Scheidler - Fofana - Januzaj

23:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Conference League

 Derde voorronde (Terug)
Sabah Sabah 0-2 Levski Sofia Levski Sofia
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 1-2 Sparta Praag Sparta Praag
Levadia Tallinn Levadia Tallinn 1-3* Differdange Differdange
Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol 1-1 Anderlecht Anderlecht
Hammarby Hammarby 0-1 Rosenborg BK Rosenborg BK
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem 3-1 Riga FC Riga FC
Arda Kardzhali Arda Kardzhali 2-0 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Maccabi Haifa Maccabi Haifa 0-2 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
AEK Athene AEK Athene 3-1* Aris Limassol Aris Limassol
Besiktas Besiktas 3-2 Saint Patrick Saint Patrick
Spartak Trnava Spartak Trnava 4-3* CS U Craiova CS U Craiova
Linfield Linfield 2-0 Víkingur Gøta Víkingur Gøta
KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana 3-1* Hajduk Split Hajduk Split
Virtus Virtus 3-0 Milsami Orhei Milsami Orhei
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 2-4* Olimpija Olimpija
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 4-0 Ballkani Ballkani

Nieuwste reacties

De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Marc Degryse vreest voor Anderlecht: "Dat kan toch niet?" Raf1 Raf1 over Matchen tegen AEK zullen rest van seizoen Anderlecht bepalen: uitschakeling zou om deze redenen ramp zijn Dirk ie Dirk ie over Wouter Vrancken prijst 'samenwerking' met STVV-supporters Vital Verheyen Vital Verheyen over Grote verrassingen in selectie van Club Brugge voor CL-match tegen Rangers De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Werd Charleroi bestolen tegen Antwerp? "Het is onbegrijpelijk" TRIKKE TRIKKE over Marco Kana maakt doodeerlijke analyse van Anderlecht: "Ver van waar we moeten staan" Dirk1897 Dirk1897 over Was de rode kaart voor Thomas Henry terecht? "Als je wacht, begint men te twijfelen" William Wallace William Wallace over Napoli bevestigt verschrikkelijk nieuws over Romelu Lukaku: ook bondscoach Garcia vloekt Impala Impala over Antwerp blijft zoeken naar versterking op één specifieke positie: daar moet er ook iets bij Impala Impala over Antwerp-trainer Stef Wils heeft duidelijke reactie na gelijkspel tegen Charleroi: "Ik sta hier met gemengde gevoelens" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved