Goed nieuws voor Anderlecht met oog op cruciale wedstrijden tegen AEK Athene

Anderlecht neemt het donderdag op tegen AEK Athene in de Conference League. De Europese selectie van de Grieken heeft een belangrijke afwezige.

Na te hebben gefaald tegen Häcken in de Europa League en Sheriff Tiraspol te hebben verslagen in een lagere ronde, moet Anderlecht de klus klaren tegen AEK Athene in de play-offs voor de Conference League. De Griekse club is misschien geen angstaanjagende naam, maar heeft wel een redelijk indrukwekkende aanvalslinie.

AEK heeft onder meer Anthony Martial (ex-Manchester United), Luka Jovic (ex-Real Madrid) en Roberto Pereyra (voormalig ex-Juventus) in de gelederen. Maar de Europese lijst die aan de UEFA is doorgegeven, heeft een opmerkelijke afwezigheid.

Anthony Martial staat daar namelijk niet op. Ooit was hij de duurste Franse speler in de geschiedenis vanwege zijn transfer van 60 miljoen euro naar Manchester United. De voormalige Franse international blijft teleurstellen.

Geen Martial bij AEK Athene

Zonder club voor meer dan twee maanden voordat hij in Athene belandde, moet hij opnieuw een uitweg vinden. Hij zal niet deelnemen aan de dubbele confrontatie tegen Anderlecht, al is er is wel plaats voor hem op de lijst...

Maar er is ervaring genoeg bij AEK. Naast de eerder genoemde namen in de aanval, kan de trainer ook vertrouwen op spelers zoals Domagoj Vida (ex-Bayer Leverkusen en Besiktas), Razvan Marin (ex-Standard) en Aboubakary Koita, die we nog goed kennen van bij STVV.