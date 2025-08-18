Nicky Hayen geeft duidelijk signaal af: "Ik moest de knoop doorhakken"

Zaid Romero leek dit seizoen kans te maken op een basisplaats, maar de Argentijnse verdediger dreigt nu helemaal uit beeld te verdwijnen bij Club Brugge. Aan de Gaverbeek viel er van hem plots geen spoor te bekennen, ondanks de beperkte opties achterin.

Dat voedt de speculatie. Sinds zijn komst een jaar geleden voor zes miljoen euro kon Romero zelden overtuigen. Nu hij zelfs niet meer in aanmerking komt, terwijl Joel Ordonez ontbreekt met ‘transferitis’, oogt dat ronduit zorgwekkend.

Coach Nicky Hayen liet na afloop geen ruimte voor twijfel. “Hij had gewoon een heel ongelukkige week op training, meer moet je daar niet achter zoeken. Andere jongens trainen wel heel goed. Dan moet je die knoop durven doorhakken”, klonk het.

Toch nog een verdediger erbij?

Toch lijkt de situatie ernstiger. Romero staat momenteel achter Jorne Spileers in de pikorde en lijkt zijn krediet op te gebruiken. Club heeft nog de jonge Vince Osuji achter de hand, maar dat lijkt te weinig voor een seizoen waarin ze op drie vlakken willen meestrijden.

De roep om defensieve versterking is niet nieuw, maar wordt voorlopig afgehouden door de sportieve leiding. Romero zelf toonde dinsdag nog zijn ontgoocheling na een korte invalbeurt. Met een contract tot 2028 heeft hij tijd om zich te herpakken, maar de signalen zijn weinig hoopgevend. Wie voor zes miljoen werd gehaald, werd aangetrokken om een sleutelrol te spelen, niet om naast de ploeg te vallen.

Voor Club Brugge wordt het dus puzzelen. Terwijl de nadruk al lag op aanvallende versterking, zou ook de defensie een kwaliteitsinjectie kunnen gebruiken.