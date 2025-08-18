Analyse Waarom Thorsten Fink naar de buitenwereld luistert: Genk-coach haalt de mosterd... overal

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez
| 0 reacties
Waarom Thorsten Fink naar de buitenwereld luistert: Genk-coach haalt de mosterd... overal
Foto: © photonews
Word fan van KRC Genk! 2035

De voorbije weken klonk het refrein bij Genk telkens hetzelfde: dominant voetbal, veel kansen, maar geen resultaat. Het spelbeeld was in de openingsmatchen vaak aantrekkelijk — combinatiesnelheid, hoog tempo, pressing op de tegenstander — maar telkens ontbrak de efficiëntie.

En  uiteraard ook het vermogen om wedstrijden dood te maken. Het leverde wel applaus op, maar geen driepunters. De Duitse coach is niet iemand die makkelijk van zijn principes stapt, maar op het veld van OH Leuven zagen we voor het eerst een duidelijke buiging naar de realiteit.

Snel aangepast

Genk startte zoals vanouds fel en technisch verzorgd, maar toen OHL zich herpakte, werd het plan aangepast. Er kwam meer nadruk op controle, duelkracht en positionele zekerheid in plaats van louter op balcirculatie en aanvalsgolven.

Dat was geen toeval. In zijn opstelling tegen OHL koos Fink voor een middenveld dat meer balans bood, met extra loopvermogen en defensieve dekking. Spelers als Bangoura en Sor gaven kracht en snelheid voor de omschakeling, maar er was ook duidelijk minder ruimte voor risico’s. Dat werd hem ingefluisterd door een aantal journalisten en analisten en hij luisterde er ook naar. Fink is geen stroeve coach, maar iemand die het zich niet aantrekt vanwaar de ideeën komen.

Pragmatisme

Het verschil met de vorige matchen was zichtbaar: minder balbezit en minder combinaties door het centrum, maar wel meer momenten waarop Genk de wedstrijd kon stilleggen en temporiseren. Fink gaf zelf toe dat het niet het voetbal was dat hij wil zien, maar dat de zege — mentaal én in de stand — nu primeert.

Dat pragmatisme kan een sleutel worden voor de komende weken. Met Europese uitdagingen voor de boeg heeft Genk nood aan een formule die niet alleen leuk oogt, maar ook bestand is tegen teams die minder ruimte weggeven. De match tegen OHL was daarin een eerste proef: geen champagnevoetbal, wel volwassenheid.

Of Fink deze koers aanhoudt, zal afhangen van de resultaten. Maar één ding is duidelijk: de coach beseft dat de realiteit van het klassement en de druk van de buitenwereld soms zwaarder wegen dan het verlangen naar het perfecte spelbeeld. Genk heeft de “winning days” terug — nu is het zaak om ze niet meteen weer te verliezen.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KRC Genk
Thorsten Fink

Meer nieuws

Rampscenario voor Romelu Lukaku? Blessure kan véél erger zijn dan eerst gedacht

Rampscenario voor Romelu Lukaku? Blessure kan véél erger zijn dan eerst gedacht

07:20
Goto helpt STVV aan de zege, maar komt meteen met de nodige zelfkritiek

Goto helpt STVV aan de zege, maar komt meteen met de nodige zelfkritiek

07:00
Lommel moet oppassen: 'Duur goudhaantje in belangstelling van Eredivisie-club'

Lommel moet oppassen: 'Duur goudhaantje in belangstelling van Eredivisie-club'

06:45
Verdiende Kevin Mac Allister een rode kaart voor zijn actie op Timothé Nkada?

Verdiende Kevin Mac Allister een rode kaart voor zijn actie op Timothé Nkada?

06:30
Na Sadiki ontbolstert nu ook ander Anderlecht-jeugdproduct volledig: bij Union hebben ze een magisch recept

Na Sadiki ontbolstert nu ook ander Anderlecht-jeugdproduct volledig: bij Union hebben ze een magisch recept

05:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 17/08: Tzolis - Dendoncker - Antunes Gouveia - Scheidler - Fofana - Januzaj

Transfernieuws en Transfergeruchten 17/08: Tzolis - Dendoncker - Antunes Gouveia - Scheidler - Fofana - Januzaj

23:00
Laurent Lemoine ging voorop in de strijd tegen Club Brugge: "Dat was puur geluk"

Laurent Lemoine ging voorop in de strijd tegen Club Brugge: "Dat was puur geluk"

23:30
📷 'Tzolis wil wel degelijk naar Crystal Palace en Club Brugge zal toehappen'

📷 'Tzolis wil wel degelijk naar Crystal Palace en Club Brugge zal toehappen'

23:00
10
KVK en supportersfederatie Essevee reageren na zware vechtpartij waarbij man zwaargewond raakt

KVK en supportersfederatie Essevee reageren na zware vechtpartij waarbij man zwaargewond raakt

22:30
1
📷 'Xavi Simons geeft zijn akkoord aan nieuwe werkgever, maar er is een stevig obstakel'

📷 'Xavi Simons geeft zijn akkoord aan nieuwe werkgever, maar er is een stevig obstakel'

22:00
"We hebben hem gewaarschuwd": Kat Kerkhofs met duidelijke boodschap voor Kevin De Bruyne

"We hebben hem gewaarschuwd": Kat Kerkhofs met duidelijke boodschap voor Kevin De Bruyne

21:40
Franky Van Der Elst geeft de fans van Essevee enorm veel hoop

Franky Van Der Elst geeft de fans van Essevee enorm veel hoop

21:20
Uitgerekend een Bruggeling laat Rangers weten waar het grote gevaar van blauwzwart ligt

Uitgerekend een Bruggeling laat Rangers weten waar het grote gevaar van blauwzwart ligt

21:00
Antwerp moet blij zijn met een punt tegen Charleroi dankzij blunderende Delavallee

Antwerp moet blij zijn met een punt tegen Charleroi dankzij blunderende Delavallee

20:26
Thorgan Hazard topschutter van de JPL, maar hij tempert... "Dat kan ik niet meer, ik zal keuzes moeten maken" Reactie

Thorgan Hazard topschutter van de JPL, maar hij tempert... "Dat kan ik niet meer, ik zal keuzes moeten maken"

20:15
Cercle Brugge boekt zijn eerste zege en smeert Westerlo héél pijnlijke nederlaag aan

Cercle Brugge boekt zijn eerste zege en smeert Westerlo héél pijnlijke nederlaag aan

20:11
'Verrassing van formaat in transferdossier Leander Dendoncker'

'Verrassing van formaat in transferdossier Leander Dendoncker'

20:30
3
📷 'Zo goed als rond: Team uit Jupiler Pro League verliest zijn kapitein'

📷 'Zo goed als rond: Team uit Jupiler Pro League verliest zijn kapitein'

20:00
'Anderlecht klaar om nieuw bod te plaatsen op flankaanvaller'

'Anderlecht klaar om nieuw bod te plaatsen op flankaanvaller'

19:30
3
'Nieuwe ontwikkelingen in transfer Balikwisha: Antwerp doet toegift'

'Nieuwe ontwikkelingen in transfer Balikwisha: Antwerp doet toegift'

19:00
9
'Club Brugge mag maandag nieuwe miljoenentransfer verwelkomen'

'Club Brugge mag maandag nieuwe miljoenentransfer verwelkomen'

18:30
1
Mooie reeks wordt verder gezet in Luikse derby

Mooie reeks wordt verder gezet in Luikse derby

18:15
Dender-coach Vincent Euvrard was niet blij: "Zuivere fout van Anderlecht"

Dender-coach Vincent Euvrard was niet blij: "Zuivere fout van Anderlecht"

17:45
1
Rangers lieten match bewust niet uitstellen om crisis te vermijden én tanken ondertussen ook vertrouwen in Beker

Rangers lieten match bewust niet uitstellen om crisis te vermijden én tanken ondertussen ook vertrouwen in Beker

18:00
Engelse pers prijst de start van Maxim De Cuyper bij Brighton

Engelse pers prijst de start van Maxim De Cuyper bij Brighton

17:30
1
Grote vechtpartij na Zulte Waregem - Club Brugge: één supporter zwaargewond

Grote vechtpartij na Zulte Waregem - Club Brugge: één supporter zwaargewond

17:15
18
Spektakel op Stayen: STVV-aanvaller Goto beslist wedstrijd tegen RAAL in doldwaze slotfase

Spektakel op Stayen: STVV-aanvaller Goto beslist wedstrijd tegen RAAL in doldwaze slotfase

16:57
Hasi over het experiment met Bertaccini alleen in de spits: "Geen moment over gedacht om met 2 spitsen te spelen" Reactie

Hasi over het experiment met Bertaccini alleen in de spits: "Geen moment over gedacht om met 2 spitsen te spelen"

16:45
5
Hoe zit het met de voetbaltoekomst van Dries Mertens? Kat Kerkhofs laat in de kaarten kijken

Hoe zit het met de voetbaltoekomst van Dries Mertens? Kat Kerkhofs laat in de kaarten kijken

17:00
3
Done deal: Charleroi haalt spits op bij andere JPL-club: "Kijken of we een vervanger halen"

Done deal: Charleroi haalt spits op bij andere JPL-club: "Kijken of we een vervanger halen"

16:11
🎥 Jorthy Mokio laat van zich spreken met fabelachtige omhaal tegen De Busser, maar Ajax doet wel meteen slechte zaak

🎥 Jorthy Mokio laat van zich spreken met fabelachtige omhaal tegen De Busser, maar Ajax doet wel meteen slechte zaak

16:30
Spits Union SG doet nu al ... drie keer zo goed als vorig jaar: dit heeft hij daar over te zeggen

Spits Union SG doet nu al ... drie keer zo goed als vorig jaar: dit heeft hij daar over te zeggen

16:00
Anderlecht met veel moeite en dankzij Huerta voorbij Dender: experiment met Bertaccini werkte niet

Anderlecht met veel moeite en dankzij Huerta voorbij Dender: experiment met Bertaccini werkte niet

15:21
Kapitein Zulte Waregem kreeg ferme dreun (letterlijk) van Brandon Mechele en reageert op deze manier

Kapitein Zulte Waregem kreeg ferme dreun (letterlijk) van Brandon Mechele en reageert op deze manier

15:45
Club Brugge reageert meteen op transfergeruchten rond Christos Tzolis

Club Brugge reageert meteen op transfergeruchten rond Christos Tzolis

15:30
2
"Ik wil op het WK spelen": jonge Rode Duivel windt er geen doekjes om

"Ik wil op het WK spelen": jonge Rode Duivel windt er geen doekjes om

15:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Derde voorronde (Terug)
FC Midtjylland FC Midtjylland 2-0 Fredrikstad FK Fredrikstad FK
FC Noah FC Noah 0-0P Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 0-0 PAOK PAOK
Brann Brann 0-1 BK Häcken BK Häcken
Breidablik Breidablik 1-2 Zrinjski Zrinjski
Drita Drita 1-3 FCSB FCSB
Utrecht Utrecht 2-1 Servette Servette
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 0-0P Panathinaikos Panathinaikos
Braga Braga 2-0 CFR Cluj CFR Cluj
Legia Warschau Legia Warschau 2-1 AEK Larnaca AEK Larnaca

Nieuwste reacties

We zijn de beste van België We zijn de beste van België over 📷 'Tzolis wil wel degelijk naar Crystal Palace en Club Brugge zal toehappen' FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Grote vechtpartij na Zulte Waregem - Club Brugge: één supporter zwaargewond JVD002 JVD002 over Charleroi - Antwerp: 1-1 Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over 'Anderlecht klaar om nieuw bod te plaatsen op flankaanvaller' Demogorgon Demogorgon over Hoe zit het met de voetbaltoekomst van Dries Mertens? Kat Kerkhofs laat in de kaarten kijken patje teppers patje teppers over KVK en supportersfederatie Essevee reageren na zware vechtpartij waarbij man zwaargewond raakt jawaddedadde jawaddedadde over 'Nieuwe ontwikkelingen in transfer Balikwisha: Antwerp doet toegift' django56 django56 over 'Club Brugge mag maandag nieuwe miljoenentransfer verwelkomen' stephen king stephen king over Cercle Brugge - Westerlo: 4-1 dbr1609 dbr1609 over Club Brugge reageert meteen op transfergeruchten rond Christos Tzolis Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved