🎥 Jong Belgisch talent laat van zich spreken met een hattrick tegen Tottenham

Aangekomen in Sunderland op slechts 10-jarige leeftijd maakt de jonge Belgische aanvaller Trey Samuel-Ogunsuyi grote indruk bij het U21-team van The Black Cats. Maandagavond scoorde hij een hattrick in een 3-5 nederlaag van Sunderland tegen Tottenham.

Ken jij Trey Samuel-Ogunsuyi? Als het antwoord nee is, dan is dat een serieuze fout, want de 18-jarige Belgische aanvaller is bezig om zichzelf te tonen aan het grote publiek.

Al heel lang bij Sunderland in Engeland

Aangekomen in Sunderland op slechts 10-jarige leeftijd, heeft de spits zijn opleiding voornamelijk genoten in Engeland, van de jeugdopleiding tot aan het U21-team waar hij vorig seizoen bij kwam.

A Hat-Trick also for Sunderland’s Trey Samuel-Ogunsuyi 🤩. He’s a player who proved he can do it here last season and we can see normal service has resumed. Great Start for him as Sunderland have a positive despite defeat to Spurs. Here’s his goal 👇#SAFC pic.twitter.com/Nr9mbZunEj — Trent ✍️ (@TrentG1919) August 19, 2025

Na tien doelpunten in 25 optredens bij de U18 heeft Trey Samuel-Ogunsuyi negen doelpunten gescoord in 17 wedstrijden met de U21 vorig seizoen. Destijds telde het kampioenschap 26 teams, tegenover 29 dit seizoen, inclusief verschillende U21-teams van clubs uitkomend in The Championship. Hij stond dus al tegenover de beste U21-teams van het land.

Hattrick, maar nederlaag voor Trey Samuel-Ogunsuyi met Sunderland U21

Hetzelfde verhaal dit seizoen. In de eerste competitiewedstrijd voor de U21 van Sunderland, tegen Tottenham, verloren The Black Cats met 3-5 ondanks de hattrick(!) van Trey Samuel-Ogunsuyi.

De Belgisch U19-international en houder van zowel de Belgische als Engelse nationaliteit kan dit seizoen misschien zijn kans krijgen in de FA Cup of de EFL Cup bij het eerste team van Sunderland. Een echt talent om in de gaten te houden. En werk voor Vincent Mannaert?