🎥 Voormalige Anderlecht-speler maakt het verschil: frustrerend debuut voor twee Belgen in de Premier League

Sebastiaan Bornauw en Largie Ramazani hebben maandagavond de bank niet verlaten tijdens de overwinning van Leeds tegen Everton. Een frustrerende start in de Premier League voor de twee Belgen.

De eerste speeldag van de Premier League werd maandagavond afgesloten met een duel tussen Leeds United en Everton. Een extra gelegenheid om twee Belgische spelers aan het werk te zien... Dachten we.

Dat was echter niet het geval. Sebastiaan Bornauw, overgekomen van Wolfsburg deze zomer, en Largie Ramazani, een jaar geleden overgekomen van Almeria, bleven de volledige wedstrijd op de bank zitten.

Bornauw en Ramazani bleven op de bank, ex-Anderlecht-speler Lukas Nmecha enige doelpuntenmaker

Op het veld moest er lang gewacht worden tot de wedstrijd openbrak. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gescoord door de voormalige Anderlecht-speler Lukas Nmecha. Hij maakte in de 84e minuut het verschil vanop de stip.

Leeds behaalt dus zijn eerste overwinning van het seizoen en start meteen goed in de Premier League. Aan de kant van Everton is de start moeilijker, en de ontvangst van Brighton volgend weekend zal de zaken niet vergemakkelijken.

Leeds United zal op zijn beurt naar Arsenal reizen. Daar een resultaat halen zal moeilijk worden. Een wedstrijd waarin de defensieve kwaliteiten van Sebastiaan Bornauw of de snelheid van Largie Ramazani waardevol zouden kunnen zijn.

