18 dagen voor het sluiten van de transfermarkt: Anderlecht begint stilaan met probleemgevallen te zitten

18 dagen voor het sluiten van de transfermarkt: Anderlecht begint stilaan met probleemgevallen te zitten
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4283

Anderlecht begon het nieuwe seizoen met een spelerskern die op springen staat. Niet sportief, maar in de breedte. Liefst 32 namen telt de A-kern, en dan zijn Majeed Ashimeru, Thomas Foket en Alexis Flips nog niet eens meegerekend. Het is veel te veel.

In Neerpede beseft iedereen dat er moet worden gesnoeid, maar de tijd tikt genadeloos verder. Want de mercato loopt richting slotfase en paars-wit zit nog met een hoop dossiers waar nauwelijks beweging in komt. Clubs weten dat Anderlecht spelers kwijt moet en wachten rustig af tot de prijzen zakken. Dat is geen comfortabele positie voor sportief directeur Olivier Renard, die wel weet dat uitstel bijna altijd leidt tot afdingen.

Foket is niet gehaast

Neem Thomas Foket. De 30-jarige rechtsachter is op overschot. Hij is pas de vijfde keuze op zijn positie, mag niet meer meetrainen met de A-kern en werd nog geen enkele keer in de selectie opgenomen. Toch blijft hij rustig op zijn contract zitten, dat nog twee jaar doorloopt en stevig betaald wordt.

Lees ook... Een vertrek staat op til bij AC Milan... om plaats te maken voor Mario Stroeykens?

Foket vertrekken? Dat wil hij pas doen als het plaatje klopt. Gratis mag hij weg, maar zelfs dan is er amper interesse. Anderlecht denkt er intussen al aan om zijn contract te verbreken, maar dat zou natuurlijk ook een som kosten. Een dossier dat geen kant uit wil.

Stroeykens, te duur

Mats Rits dan. Ook zijn toekomst in Brussel lijkt erop te zitten. Twee jaar geleden kwam hij over van Club Brugge, maar veel impact had hij nooit. Hij drukt zwaar op de loonlijst en speelt niet. Pogon Szczecin uit Polen informeerde, maar daar bedankte hij voor. NAC Breda van Carl Hoefkens lijkt een logischer eindstation, al wordt er pas tegen de laatste week van augustus echt beweging verwacht.

Dan de jongere garde. Mario Stroeykens heeft nog een jaar contract en wil niet verlengen. Hij ziet zichzelf klaar voor een stap hogerop, Anderlecht wil hem verkopen en dacht in eerste instantie aan 20 miljoen. Dat bedrag blijkt te hoog gegrepen. Clubs polsen wel, maar nergens staat Stroeykens bovenaan de lijst. Zijn blessurelast van vorig seizoen maakt geïnteresseerden voorzichtig.

Théo Leoni is een ander zorgenkind. Het jeugdproduct van 25 jaar kreeg van Anderlecht nog een contractvoorstel voor vijf jaar, maar weigerde. Trainer Besnik Hasi gaf hem dit seizoen nog geen enkele speelminuut, een signaal dat hij mag vertrekken. Westerlo en La Louvière toonden eerder al interesse, maar voorlopig is er niets concreet.

En dan is er nog Yari Verschaeren. Ook zijn contract loopt volgend jaar af, maar de belangstelling is opvallend lauw. Clubs houden de vinger aan de pols, maar niemand zet door. Een verlenging of een transfer: beide pistes blijven hangen in stilstand.

Clubs wachten tot prijs zakt

Wat opvalt: Anderlecht vraagt voor iedereen te veel. Dat is geen unicum, clubs mikken vaak hoog. Maar wie spelers kwijt moet, komt vroeg of laat van een kale reis terug. De markt weet dat. En dus wachten de geïnteresseerden tot het einde van augustus, in de wetenschap dat Renard dan met het mes op de keel zit.

Voor Anderlecht dreigt de zomer dus één lange oefening in geduld en slikken te worden. Een grote kern zorgt voor onvrede, spelers zonder perspectief en een dure loonmassa. "Ik moet soms jongens apart laten trainen als we wedstrijdvormen doen, maar voorlopig gaat iedereen daar professioneel mee om", zei Besnik Hasi er al over. De tijd om te saneren wordt korter, de marges kleiner.

De sportieve kern is vandaag rijk in aantal, maar arm aan oplossingen. Renard moet keuzes maken, maar hij kan niet anders dan wachten tot de rest van de markt meewerkt. En zo belandt Anderlecht midden augustus met een overvolle kleedkamer en te veel losse eindjes. 

En precies dat is de paradox van paars-wit anno 2025: te veel spelers, maar tegelijk te weinig echt aantrekkelijke profielen waar de markt naar smacht. Dat is een luxeprobleem dat allang geen luxe meer is.

5 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Mario Stroeykens

Meer nieuws

Een vertrek staat op til bij AC Milan... om plaats te maken voor Mario Stroeykens?

Een vertrek staat op til bij AC Milan... om plaats te maken voor Mario Stroeykens?

14:00
2
'Napoli denkt aan JPL-spits om Lukaku te vervangen'

'Napoli denkt aan JPL-spits om Lukaku te vervangen'

16:30
Hoe Union SG Rafik Belghali per ongeluk hielp aan zijn transfer naar Hellas Verona

Hoe Union SG Rafik Belghali per ongeluk hielp aan zijn transfer naar Hellas Verona

16:00
"Dit is niet het Club van vorig seizoen": Hein Vanhaezebrouck maakt zich zorgen voor CL-duel

"Dit is niet het Club van vorig seizoen": Hein Vanhaezebrouck maakt zich zorgen voor CL-duel

15:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Stroeykens - Okafor - Coucke - Dragsnes - Dussenne - Van Den Kerkhof

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Stroeykens - Okafor - Coucke - Dragsnes - Dussenne - Van Den Kerkhof

14:00
Vincent Kompany krijgt onverwachte kritiek: "Volkomen onbegrijpelijk"

Vincent Kompany krijgt onverwachte kritiek: "Volkomen onbegrijpelijk"

15:00
1
Steven Defour prijst Belgische topclub: "Staan verder dan Club Brugge en Anderlecht"

Steven Defour prijst Belgische topclub: "Staan verder dan Club Brugge en Anderlecht"

14:20
Club-coach Nicky Hayen neemt plots heel opvallende beslissing, enkele uren voor CL-duel met Rangers

Club-coach Nicky Hayen neemt plots heel opvallende beslissing, enkele uren voor CL-duel met Rangers

13:30
1
Tientallen miljoenen lonken: dit waanzinnige bedrag strijkt Club Brugge op bij deelname aan Champions League

Tientallen miljoenen lonken: dit waanzinnige bedrag strijkt Club Brugge op bij deelname aan Champions League

13:00
Dit is de echte reden waarom Cvetkovic en Hatenboer bij de RSCA Futures spelen

Dit is de echte reden waarom Cvetkovic en Hatenboer bij de RSCA Futures spelen

08:40
11
Gaëtan Coucke (ex-KRC Genk en KV Mechelen) maakt verrassende terugkeer naar Europa

Gaëtan Coucke (ex-KRC Genk en KV Mechelen) maakt verrassende terugkeer naar Europa

12:40
2
OFFICIEEL: Charleroi doet JPL-transfer en heeft nieuwe aanvaller beet

OFFICIEEL: Charleroi doet JPL-transfer en heeft nieuwe aanvaller beet

12:20
1
Analist haalt snoeihard uit naar Anderlecht-coach Besnik Hasi: "Spelers zijn ontgoocheld om onder hem te spelen"

Analist haalt snoeihard uit naar Anderlecht-coach Besnik Hasi: "Spelers zijn ontgoocheld om onder hem te spelen"

08:00
7
OFFICIEEL: KV Mechelen ziet Rafik Belghali vertrekken, dit zijn de details

OFFICIEEL: KV Mechelen ziet Rafik Belghali vertrekken, dit zijn de details

12:00
5
'Kassa kassa voor Westerlo? Nieuwe gegadigde duikt op'

'Kassa kassa voor Westerlo? Nieuwe gegadigde duikt op'

11:52
Vier kandidaten om de afwezigheid van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels op te vangen: wie grijpt zijn kans?

Vier kandidaten om de afwezigheid van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels op te vangen: wie grijpt zijn kans?

11:40
5
Cyriel Dessers doet opvallende uitspraak: KV Mechelen als volgende club?

Cyriel Dessers doet opvallende uitspraak: KV Mechelen als volgende club?

11:20
2
OFFICIEEL: Sporting Charleroi neemt afscheid van verdediger die op speeldag 1 nog indruk maakte

OFFICIEEL: Sporting Charleroi neemt afscheid van verdediger die op speeldag 1 nog indruk maakte

11:00
Frank Boeckx ziet een favoriet tussen Club Brugge en Rangers

Frank Boeckx ziet een favoriet tussen Club Brugge en Rangers

10:30
OFFICIEEL: Noë Dussenne speelt opnieuw in de Jupiler Pro League

OFFICIEEL: Noë Dussenne speelt opnieuw in de Jupiler Pro League

10:00
4
Frank Boeckx doet opvallende onthulling over Vincent Kompany: "Dat is irritant"

Frank Boeckx doet opvallende onthulling over Vincent Kompany: "Dat is irritant"

07:40
1
Versterking voor Charleroi: Rik De Mil mag een nieuwe international verwelkomen

Versterking voor Charleroi: Rik De Mil mag een nieuwe international verwelkomen

09:30
🎥 Voormalige Anderlecht-speler maakt het verschil: frustrerend debuut voor twee Belgen in de Premier League

🎥 Voormalige Anderlecht-speler maakt het verschil: frustrerend debuut voor twee Belgen in de Premier League

09:00
2
Liet Anderlecht dé oplossing voor de defensie zomaar liggen? Deze voormalige sterkhouder had niets moeten kosten Analyse

Liet Anderlecht dé oplossing voor de defensie zomaar liggen? Deze voormalige sterkhouder had niets moeten kosten

07:00
4
Het is zover: Standard neemt afscheid van ongewenste grootverdiener

Het is zover: Standard neemt afscheid van ongewenste grootverdiener

08:20
3
Westerlo-coach Charaï tipt Club Brugge over zwakke plek Rangers: "Deze spelers kunnen hen pijn doen"

Westerlo-coach Charaï tipt Club Brugge over zwakke plek Rangers: "Deze spelers kunnen hen pijn doen"

07:20
Nicky Hayen over hét Champions League-doel, de sfeer op Ibrox en... de typeploeg van Club Brugge

Nicky Hayen over hét Champions League-doel, de sfeer op Ibrox en... de typeploeg van Club Brugge

06:30
3
Westerlo-coach Charaï is scherp na nieuwe tegenslag: "Dat mag nooit"

Westerlo-coach Charaï is scherp na nieuwe tegenslag: "Dat mag nooit"

06:00
Niet vanzelfsprekend dat hij gebleven is: doelman Nacho Miras verduidelijkt wat hij verlangt van periode bij KV Mechelen Reactie

Niet vanzelfsprekend dat hij gebleven is: doelman Nacho Miras verduidelijkt wat hij verlangt van periode bij KV Mechelen

23:30
3
Met de groeten van Marc Degryse en... José Mourinho: Anderlecht moet deze spelers opstellen

Met de groeten van Marc Degryse en... José Mourinho: Anderlecht moet deze spelers opstellen

19:40
2
Cyriel Dessers ontvangt Club Brugge dinsdag op Ibrox en... geeft meteen aan wie dé favoriet is

Cyriel Dessers ontvangt Club Brugge dinsdag op Ibrox en... geeft meteen aan wie dé favoriet is

23:00
3
Wie pikt hem op? '71-voudig Rode Duivel mag op 33-jarige leeftijd gratis en voor niets vertrekken bij zijn club'

Wie pikt hem op? '71-voudig Rode Duivel mag op 33-jarige leeftijd gratis en voor niets vertrekken bij zijn club'

22:40
6
Westerlo stelt opnieuw teleur: "Dit roept vragen op"

Westerlo stelt opnieuw teleur: "Dit roept vragen op"

22:20
OFFICIEEL: Olivier Renard haalt nieuw veelbelovend talent naar Neerpede

OFFICIEEL: Olivier Renard haalt nieuw veelbelovend talent naar Neerpede

18:00
6
🎥 Ook Kevin De Bruyne heeft een héél duidelijke mening over Noa Lang en... Noano!

🎥 Ook Kevin De Bruyne heeft een héél duidelijke mening over Noa Lang en... Noano!

22:00
1
Degryse met duidelijke waarschuwing richting Club Brugge: "Het geld moét de komende weken rollen"

Degryse met duidelijke waarschuwing richting Club Brugge: "Het geld moét de komende weken rollen"

21:40
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Conference League

 Derde voorronde (Terug)
Sabah Sabah 0-2 Levski Sofia Levski Sofia
Ararat Yerevan Ararat Yerevan 1-2 Sparta Praag Sparta Praag
Levadia Tallinn Levadia Tallinn 1-3* Differdange Differdange
Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol 1-1 Anderlecht Anderlecht
Hammarby Hammarby 0-1 Rosenborg BK Rosenborg BK
Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem 3-1 Riga FC Riga FC
Arda Kardzhali Arda Kardzhali 2-0 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris
Maccabi Haifa Maccabi Haifa 0-2 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
AEK Athene AEK Athene 3-1* Aris Limassol Aris Limassol
Besiktas Besiktas 3-2 Saint Patrick Saint Patrick
Spartak Trnava Spartak Trnava 4-3* CS U Craiova CS U Craiova
Linfield Linfield 2-0 Víkingur Gøta Víkingur Gøta
KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana 3-1* Hajduk Split Hajduk Split
Virtus Virtus 3-0 Milsami Orhei Milsami Orhei
Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 2-4* Olimpija Olimpija
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 4-0 Ballkani Ballkani

Nieuwste reacties

Impala Impala over Patrick Goots wacht op nieuwe transfer van Antwerp: "Naar zijn komst kijk ik uit" Dave79 Dave79 over Debuut Noah Sadiki in Premier League wordt lyrisch ontvangen, ook door pers: "Een nachtmerrie" TatstOn TatstOn over Een vertrek staat op til bij AC Milan... om plaats te maken voor Mario Stroeykens? Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Rangers FC - Club Brugge: - cartman_96 cartman_96 over 18 dagen voor het sluiten van de transfermarkt: Anderlecht begint stilaan met probleemgevallen te zitten Stigo12 Stigo12 over Vincent Kompany krijgt onverwachte kritiek: "Volkomen onbegrijpelijk" Stigo12 Stigo12 over 🎥 Voormalige Anderlecht-speler maakt het verschil: frustrerend debuut voor twee Belgen in de Premier League Asgeir Sigurvinsson Asgeir Sigurvinsson over OFFICIEEL: Noë Dussenne speelt opnieuw in de Jupiler Pro League The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Dit is de echte reden waarom Cvetkovic en Hatenboer bij de RSCA Futures spelen Bork Bork over 📷 'Tzolis wil wel degelijk naar Crystal Palace en Club Brugge zal toehappen' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved