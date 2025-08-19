De knoop is doorgehakt: toekomst van Leandro Trossard is bepaald

De knoop is doorgehakt: toekomst van Leandro Trossard is bepaald
Leandro Trossard heeft nog maar één jaar contract en moest dus een beslissing nemen. Saoedi-Arabië en Turkije toonden interesse in hem, maar de knoop is doorgehakt: hij blijft in Engeland.

Een maand geleden leek alles erop te wijzen dat Leandro Trossard Arsenal zou verlaten. Met nog maar één jaar contract bij de Gunners leek een verlenging er niet in te zitten en dus moest hij vertrekken om wat geld op te leveren.

Gesprekken met Turkije en Saoedi-Arabië

Er zouden zelfs gesprekken zijn geweest tussen Trossard en Fenerbahçe, meldde de Engelse media The Times iets meer dan een maand geleden, en er zou een akkoord zijn bereikt. Nu moest nog Arsenal overtuigd worden en gezien de radiostilte die volgde, konden we afleiden dat de gesprekken niet vruchtbaar waren.

Vandaag meldt The Athletic een nieuwe wending in het dossier Leandro Trossard, en niet de minste. De Rode Duivel zou een akkoord hebben bereikt met Arsenal over een contractverlenging en een salarisverhoging!

Trossard blijft dan toch bij Arsenal

Trossard zal een hoger salaris krijgen en zal aan Arsenal verbonden blijven tot 2027. Dat was het doel van de speler, die vond dat hij een salarisverhoging verdiende die meer in lijn lag met zijn belangrijke rol in de huidige selectie.

We zullen Trossard dus de komende weken weer op de velden zien. In de eerste wedstrijd, tegen Manchester United, kwam de Belg wel nog niet in actie.

