Deze basisspeler van Anderlecht lijkt zijn plaats snel te gaan kwijtspelen: brengt niet wat ervan verwacht wordt

Foto: © photonews
Yari Verschaeren dreigt zijn basisplaats bij Anderlecht kwijt te spelen. De reden is niet ver te zoeken: op de rechterflank brengt hij te weinig diepgang en snelheid. Met César Huerta beschikt Besnik Hasi nu over een alternatief dat net die twee troeven combineert.

Huerta toonde afgelopen weekend dat hij klaar is voor meer speeltijd. Zijn invalbeurten waren fris, intens en met veel drang naar voren. Dat contrasteerde met Verschaeren, die in zijn laatste wedstrijden te vaak bleef hangen in balcirculatie zonder echt gevaar te creëren.

Meer druk

In de pressing is het verschil nog groter. De Mexicaan jaagt fel door, dwingt tegenstanders tot fouten en legt meters af die Verschaeren niet maakt. Het is een detail dat zwaar kan doorwegen in Hasi’s keuzes, zeker tegen tegenstanders die graag van achteruit opbouwen.

De evolutie is opvallend. Nog enkele maanden geleden leek Huerta op een zijspoor, maar hij herpakte zich met korte maar veelbelovende invalbeurten. Het vertrouwen van de ploegmaats is hij nooit kwijtgeraakt, en dat straalt door in zijn spel.

Verschaeren daarentegen lijkt gevangen in een tussenfase. Zijn gevoel voor positie en passing blijven intact, maar het ritme en de versnelling ontbreken. Op de flank weegt dat zwaar door, zeker in een team dat afhankelijk is van snelheid in de omschakeling.

Onvoorspelbaar

Huerta brengt net dat: verticale loopacties, variatie en onvoorspelbaarheid. Zelfs in beperkte speeltijd wist hij al verschil te maken, en die efficiëntie overtuigt meer dan 90 minuten grijze middelmaat.

In de kern wordt “Chino” graag gezien. Zijn enthousiasme na het laatste fluitsignaal, zelfs als hij niet speelde, spreekt boekdelen. Zulke profielen krijgen sneller krediet, ook bij een coach die keuzes moet maken in functie van energie en intensiteit.

Alles wijst er dus op dat de balans verschuift. Niet omdat hij per se beter voetbalt, maar omdat hij meer brengt van wat Anderlecht vandaag nodig heeft: snelheid, diepgang en pressing. Dat lijkt de doorslag te gaan geven.

