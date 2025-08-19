Het is zover: Standard neemt afscheid van ongewenste grootverdiener

Standard staat op het punt een belangrijke bladzijde om te slaan door afscheid te nemen van zijn grootste salaris: Moussa Djenepo. Hoewel de Rouches geen transfersom zullen ontvangen, zal de operatie hen toch aanzienlijk helpen om hun loonkosten te verlichten.

Zoals verwacht was de zomermercato van Standard behoorlijk levendig. Al snel begon Marc Wilmots met het opbouwen van een competitieve kern en de Rouches hebben maar liefst elf nieuwkomers mogen verwelkomen.

Ilay Camara en Nathan Ngoy hebben Sclessin verlaten. Hoewel er ook geruchten rond sommige basisspelers zijn, was de prioriteit van de club vooral om snel van drie ongewenste spelers af te komen: Moussa Djenepo, Grejohn Kyei en Bosko Sutalo. Samen zijn ze goed voor ongeveer 2,5 miljoen euro per jaar aan salarissen, een zware last voor de financiën van Luik gezien hun prestaties.

Standard heeft een oplossing gevonden voor Moussa Djenepo

De clubleiding wist echter dat het moeilijk zou worden om kopers voor hen te vinden, aangezien deze spelers niet erg in trek waren bij veel clubs. Het scenario van een vertrek aan het einde van de transferperiode werd dus overwogen.

Deze week werd er een oplossing gevonden voor een van hen. Moussa Djenepo, die een echte publiekslieveling was tijdens zijn eerste periode bij Sclessin (2017-2019), en die in 2023 terugkeerde ondanks een matige medische keuring, zal naar Esteghlal trekken, een Iraanse club geleid door Ricardo Sa Pinto.

Volgens Sudinfo zal Standard geen vergoeding ontvangen voor deze transfer, maar bevrijdt het zichzelf wel van het hoogste salaris, dat naar schatting bijna 1,5 miljoen euro per jaar bedraagt. Aan zijn kant zal Djenepo voor drie seizoenen tekenen in Iran. Een deal die uiteindelijk alle partijen tevredenstelt.