Hij weigerde Standard en Italië: dit is waarom Witsel voor Girona koos

Axel Witsel werd dinsdag voorgesteld door Girona FC, waar hij deze zomer naartoe is gegaan vanuit Atlético Madrid. De Rode Duivel koos de Catalaanse club boven Standard en Udinese.

Op dinsdag werd Axel Witsel door Girona FC aan de pers voorgesteld, een week nadat hij officieel een contract voor één seizoen in Catalonië had getekend. Een verrassende transfer, want men dacht dat de 36-jarige Rode Duivel op weg was naar Udinese, nadat hij eerder al benaderd werd door Standard.

"Het is waar dat ik dicht bij een overeenkomst was in Italië, maar toen ik benaderd werd door Girona en met de coach sprak, voelde ik een connectie", zegt Witsel volgens Belga. "Ik voelde in mijn hoofd dat dit de plek was waar ik moest zijn."

Witsel opnieuw middenvelder?

Op deze manier kon Witsel in Spanje blijven, samen met zijn familie. "Het was ideaal voor hen en voor mij. Ik wilde nog steeds op het hoogste niveau spelen", legt hij uit. Vandaar zijn weigering (voorlopig?) om terug te keren naar de Jupiler Pro League, ondanks pogingen van Marc Wilmots.

Nog een ander argument heeft ook meegespeeld in de keuze van Axel Witsel. De voormalige Rode Duivel, die al jaren als centrale verdediger speelt, zal eindelijk weer op zijn favoriete positie kunnen spelen. "De coach vertelde me dat hij me op mijn positie wil opstellen, middenvelder, terwijl Atletico me de afgelopen drie jaar als centrale verdediger gebruikte."

Mogelijk geen goed nieuws voor Rudi Garcia, die waarschijnlijk had gehoopt op een extra ervaren optie in het centrum van de verdediging mocht Witsel zich bij Girona in die rol manifesteren. "Als de coach me elders nodig heeft dan op het middenveld, ben ik ook beschikbaar", besluit Witsel echter.