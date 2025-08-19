Hij weigerde Standard en Italië: dit is waarom Witsel voor Girona koos

Hij weigerde Standard en Italië: dit is waarom Witsel voor Girona koos

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Axel Witsel werd dinsdag voorgesteld door Girona FC, waar hij deze zomer naartoe is gegaan vanuit Atlético Madrid. De Rode Duivel koos de Catalaanse club boven Standard en Udinese.

Op dinsdag werd Axel Witsel door Girona FC aan de pers voorgesteld, een week nadat hij officieel een contract voor één seizoen in Catalonië had getekend. Een verrassende transfer, want men dacht dat de 36-jarige Rode Duivel op weg was naar Udinese, nadat hij eerder al benaderd werd door Standard.

"Het is waar dat ik dicht bij een overeenkomst was in Italië, maar toen ik benaderd werd door Girona en met de coach sprak, voelde ik een connectie", zegt Witsel volgens Belga. "Ik voelde in mijn hoofd dat dit de plek was waar ik moest zijn."

Witsel opnieuw middenvelder?

Op deze manier kon Witsel in Spanje blijven, samen met zijn familie. "Het was ideaal voor hen en voor mij. Ik wilde nog steeds op het hoogste niveau spelen", legt hij uit. Vandaar zijn weigering (voorlopig?) om terug te keren naar de Jupiler Pro League, ondanks pogingen van Marc Wilmots.

Nog een ander argument heeft ook meegespeeld in de keuze van Axel Witsel. De voormalige Rode Duivel, die al jaren als centrale verdediger speelt, zal eindelijk weer op zijn favoriete positie kunnen spelen. "De coach vertelde me dat hij me op mijn positie wil opstellen, middenvelder, terwijl Atletico me de afgelopen drie jaar als centrale verdediger gebruikte."

Mogelijk geen goed nieuws voor Rudi Garcia, die waarschijnlijk had gehoopt op een extra ervaren optie in het centrum van de verdediging mocht Witsel zich bij Girona in die rol manifesteren. "Als de coach me elders nodig heeft dan op het middenveld, ben ik ook beschikbaar", besluit Witsel echter.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
België
Axel Witsel

Meer nieuws

Anderlecht nam deze zomer duidelijk standpunt in rond Keisuke Goto

Anderlecht nam deze zomer duidelijk standpunt in rond Keisuke Goto

18:20
Steven Defour strooit met lof voor Genk-middenvelder: "Hij kan dit seizoen nog heel belangrijk worden"

Steven Defour strooit met lof voor Genk-middenvelder: "Hij kan dit seizoen nog heel belangrijk worden"

18:00
Voormalige speler van KAA Gent en ex-international van Nederland onverwacht overleden

Voormalige speler van KAA Gent en ex-international van Nederland onverwacht overleden

17:00
Marc Degryse komt met belangrijk advies voor Thorsten Fink: "Met hem in de ploeg"

Marc Degryse komt met belangrijk advies voor Thorsten Fink: "Met hem in de ploeg"

17:20
Hoe Union SG Rafik Belghali per ongeluk hielp aan zijn transfer naar Hellas Verona

Hoe Union SG Rafik Belghali per ongeluk hielp aan zijn transfer naar Hellas Verona

16:00
'Napoli denkt aan JPL-spits om Lukaku te vervangen'

'Napoli denkt aan JPL-spits om Lukaku te vervangen'

16:30
"Dit is niet het Club van vorig seizoen": Hein Vanhaezebrouck maakt zich zorgen voor CL-duel

"Dit is niet het Club van vorig seizoen": Hein Vanhaezebrouck maakt zich zorgen voor CL-duel

15:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Stroeykens - Okafor - Coucke - Dragsnes - Dussenne - Van Den Kerkhof

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Stroeykens - Okafor - Coucke - Dragsnes - Dussenne - Van Den Kerkhof

14:00
Steven Defour prijst Belgische topclub: "Staan verder dan Club Brugge en Anderlecht"

Steven Defour prijst Belgische topclub: "Staan verder dan Club Brugge en Anderlecht"

14:20
Vincent Kompany krijgt onverwachte kritiek: "Volkomen onbegrijpelijk"

Vincent Kompany krijgt onverwachte kritiek: "Volkomen onbegrijpelijk"

15:00
1
18 dagen voor het sluiten van de transfermarkt: Anderlecht begint stilaan met probleemgevallen te zitten

18 dagen voor het sluiten van de transfermarkt: Anderlecht begint stilaan met probleemgevallen te zitten

14:40
10
Een vertrek staat op til bij AC Milan... om plaats te maken voor Mario Stroeykens?

Een vertrek staat op til bij AC Milan... om plaats te maken voor Mario Stroeykens?

14:00
3
Club-coach Nicky Hayen neemt plots heel opvallende beslissing, enkele uren voor CL-duel met Rangers

Club-coach Nicky Hayen neemt plots heel opvallende beslissing, enkele uren voor CL-duel met Rangers

13:30
1
Het is zover: Standard neemt afscheid van ongewenste grootverdiener

Het is zover: Standard neemt afscheid van ongewenste grootverdiener

08:20
3
OFFICIEEL: Charleroi doet JPL-transfer en heeft nieuwe aanvaller beet

OFFICIEEL: Charleroi doet JPL-transfer en heeft nieuwe aanvaller beet

12:20
1
Tientallen miljoenen lonken: dit waanzinnige bedrag strijkt Club Brugge op bij deelname aan Champions League

Tientallen miljoenen lonken: dit waanzinnige bedrag strijkt Club Brugge op bij deelname aan Champions League

13:00
1
Gaëtan Coucke (ex-KRC Genk en KV Mechelen) maakt verrassende terugkeer naar Europa

Gaëtan Coucke (ex-KRC Genk en KV Mechelen) maakt verrassende terugkeer naar Europa

12:40
2
OFFICIEEL: KV Mechelen ziet Rafik Belghali vertrekken, dit zijn de details

OFFICIEEL: KV Mechelen ziet Rafik Belghali vertrekken, dit zijn de details

12:00
8
Vier kandidaten om de afwezigheid van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels op te vangen: wie grijpt zijn kans?

Vier kandidaten om de afwezigheid van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels op te vangen: wie grijpt zijn kans?

11:40
5
'Kassa kassa voor Westerlo? Nieuwe gegadigde duikt op'

'Kassa kassa voor Westerlo? Nieuwe gegadigde duikt op'

11:52
OFFICIEEL: Noë Dussenne speelt opnieuw in de Jupiler Pro League

OFFICIEEL: Noë Dussenne speelt opnieuw in de Jupiler Pro League

10:00
4
Cyriel Dessers doet opvallende uitspraak: KV Mechelen als volgende club?

Cyriel Dessers doet opvallende uitspraak: KV Mechelen als volgende club?

11:20
3
OFFICIEEL: Sporting Charleroi neemt afscheid van verdediger die op speeldag 1 nog indruk maakte

OFFICIEEL: Sporting Charleroi neemt afscheid van verdediger die op speeldag 1 nog indruk maakte

11:00
Frank Boeckx ziet een favoriet tussen Club Brugge en Rangers

Frank Boeckx ziet een favoriet tussen Club Brugge en Rangers

10:30
Versterking voor Charleroi: Rik De Mil mag een nieuwe international verwelkomen

Versterking voor Charleroi: Rik De Mil mag een nieuwe international verwelkomen

09:30
Dit is de echte reden waarom Cvetkovic en Hatenboer bij de RSCA Futures spelen

Dit is de echte reden waarom Cvetkovic en Hatenboer bij de RSCA Futures spelen

08:40
13
🎥 Voormalige Anderlecht-speler maakt het verschil: frustrerend debuut voor twee Belgen in de Premier League

🎥 Voormalige Anderlecht-speler maakt het verschil: frustrerend debuut voor twee Belgen in de Premier League

09:00
2
Analist haalt snoeihard uit naar Anderlecht-coach Besnik Hasi: "Spelers zijn ontgoocheld om onder hem te spelen"

Analist haalt snoeihard uit naar Anderlecht-coach Besnik Hasi: "Spelers zijn ontgoocheld om onder hem te spelen"

08:00
8
Frank Boeckx doet opvallende onthulling over Vincent Kompany: "Dat is irritant"

Frank Boeckx doet opvallende onthulling over Vincent Kompany: "Dat is irritant"

07:40
1
Westerlo-coach Charaï tipt Club Brugge over zwakke plek Rangers: "Deze spelers kunnen hen pijn doen"

Westerlo-coach Charaï tipt Club Brugge over zwakke plek Rangers: "Deze spelers kunnen hen pijn doen"

07:20
Liet Anderlecht dé oplossing voor de defensie zomaar liggen? Deze voormalige sterkhouder had niets moeten kosten Analyse

Liet Anderlecht dé oplossing voor de defensie zomaar liggen? Deze voormalige sterkhouder had niets moeten kosten

07:00
4
Westerlo-coach Charaï is scherp na nieuwe tegenslag: "Dat mag nooit"

Westerlo-coach Charaï is scherp na nieuwe tegenslag: "Dat mag nooit"

06:00
Niet vanzelfsprekend dat hij gebleven is: doelman Nacho Miras verduidelijkt wat hij verlangt van periode bij KV Mechelen Reactie

Niet vanzelfsprekend dat hij gebleven is: doelman Nacho Miras verduidelijkt wat hij verlangt van periode bij KV Mechelen

23:30
3
Nicky Hayen over hét Champions League-doel, de sfeer op Ibrox en... de typeploeg van Club Brugge

Nicky Hayen over hét Champions League-doel, de sfeer op Ibrox en... de typeploeg van Club Brugge

06:30
4
'Na de miljardenclaim van Justice for Players eist Lassane Diarra zelf 65 miljoen euro van... Belgische voetbalbond'

'Na de miljardenclaim van Justice for Players eist Lassane Diarra zelf 65 miljoen euro van... Belgische voetbalbond'

20:00
15
Lieven Maesschalck gaat opnieuw aan de slag met Lukaku en... zegt waar Rode Duivel aan toe is

Lieven Maesschalck gaat opnieuw aan de slag met Lukaku en... zegt waar Rode Duivel aan toe is

21:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 4-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

malinezer malinezer over OFFICIEEL: KV Mechelen ziet Rafik Belghali vertrekken, dit zijn de details Supremepony Supremepony over Dit is de echte reden waarom Cvetkovic en Hatenboer bij de RSCA Futures spelen Divano Divano over Een vertrek staat op til bij AC Milan... om plaats te maken voor Mario Stroeykens? Michy DC Michy DC over Cyriel Dessers doet opvallende uitspraak: KV Mechelen als volgende club? Joske89 Joske89 over 'Na de miljardenclaim van Justice for Players eist Lassane Diarra zelf 65 miljoen euro van... Belgische voetbalbond' Borak Borak over OFFICIEEL: Olivier Renard haalt nieuw veelbelovend talent naar Neerpede cartman_96 cartman_96 over 18 dagen voor het sluiten van de transfermarkt: Anderlecht begint stilaan met probleemgevallen te zitten TCJ TCJ over Tientallen miljoenen lonken: dit waanzinnige bedrag strijkt Club Brugge op bij deelname aan Champions League mr Z mr Z over Analist haalt snoeihard uit naar Anderlecht-coach Besnik Hasi: "Spelers zijn ontgoocheld om onder hem te spelen" dbr1609 dbr1609 over Nicky Hayen over hét Champions League-doel, de sfeer op Ibrox en... de typeploeg van Club Brugge Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved