'Miljoenenbod voor Kasper Dolberg: Olivier Renard neemt standpunt in'

Een van de heetste transferdossiers nog deze zomer? Dat zou wel eens ene Kasper Dolberg kunnen worden. Met Adriano Bertaccini heeft paars-wit al een vervanger gekocht - maar moet de Deen wel vertrekken?

De voorbije weken hoorden we heel wat geruchten opduiken. Aan de ene kant werd soms gezegd dat Kasper Dolberg niet weg mag bij RSC Anderlecht.

Aan de andere kant klonk het al dat paars-wit zelf met hem gaat 'leuren' in het buitenland om hem zeker wél kwijt te raken. En dus is de vraag waar de waarheid ligt.

Dolberg mag niet zomaar vertrekken bij Anderlecht

Wat er zeker waar is, is dat er aandacht is voor Dolberg. De aanvaller van paars-wit vindt makkelijk de weg naar doel en is zo dus een aanwinst voor heel veel mogelijke ploegen.

🇶🇦❌ The offer rejected by RSC Anderlecht for Kasper Dolberg came from Qatar. #RSCA https://t.co/HXQNsvIMLd — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 19, 2025

Vorige week was er nog de interesse vanuit Rennes en eerder kwam ook Besiktas al op de proppen, nu zou er ook een bod uit Qatar zijn geplaatst voor de Deense aanvaller.

En meteen ook naar de vuilbak verwezen, want de Deense aanwinst werd niet verkocht aan de Qatarezen. Volgens Sacha Tavolieri is er van een deal geen sprake.