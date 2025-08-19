'Miljoenenbod voor Kasper Dolberg: Olivier Renard neemt standpunt in'

'Miljoenenbod voor Kasper Dolberg: Olivier Renard neemt standpunt in'
Een van de heetste transferdossiers nog deze zomer? Dat zou wel eens ene Kasper Dolberg kunnen worden. Met Adriano Bertaccini heeft paars-wit al een vervanger gekocht - maar moet de Deen wel vertrekken?

De voorbije weken hoorden we heel wat geruchten opduiken. Aan de ene kant werd soms gezegd dat Kasper Dolberg niet weg mag bij RSC Anderlecht.

Aan de andere kant klonk het al dat paars-wit zelf met hem gaat 'leuren' in het buitenland om hem zeker wél kwijt te raken. En dus is de vraag waar de waarheid ligt.

Dolberg mag niet zomaar vertrekken bij Anderlecht

Wat er zeker waar is, is dat er aandacht is voor Dolberg. De aanvaller van paars-wit vindt makkelijk de weg naar doel en is zo dus een aanwinst voor heel veel mogelijke ploegen.

Vorige week was er nog de interesse vanuit Rennes en eerder kwam ook Besiktas al op de proppen, nu zou er ook een bod uit Qatar zijn geplaatst voor de Deense aanvaller.

En meteen ook naar de vuilbak verwezen, want de Deense aanwinst werd niet verkocht aan de Qatarezen. Volgens Sacha Tavolieri is er van een deal geen sprake.


Anderlecht
Kasper Dolberg

Joe Joe over 18 dagen voor het sluiten van de transfermarkt: Anderlecht begint stilaan met probleemgevallen te zitten Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Rangers FC - Club Brugge: - Gewoon Kris Gewoon Kris over Anderlecht nam deze zomer duidelijk standpunt in rond Keisuke Goto kloon04 kloon04 over Wie pikt hem op? '71-voudig Rode Duivel mag op 33-jarige leeftijd gratis en voor niets vertrekken bij zijn club' FCBalto FCBalto over Cédric Hatenboer is niet gekomen om een heel seizoen bij de Futures te spelen, maar onder Hasi... Vital Verheyen Vital Verheyen over "Dit is niet het Club van vorig seizoen": Hein Vanhaezebrouck maakt zich zorgen voor CL-duel The Purple Knight The Purple Knight over Patrick Goots wacht op nieuwe transfer van Antwerp: "Naar zijn komst kijk ik uit" theojana theojana over OFFICIEEL: KV Mechelen ziet Rafik Belghali vertrekken, dit zijn de details Geert66 Geert66 over 'Napoli denkt aan JPL-spits om Lukaku op te volgen' Supremepony Supremepony over Dit is de echte reden waarom Cvetkovic en Hatenboer bij de RSCA Futures spelen Kantine
