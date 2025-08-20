🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal

Anderlecht heeft gewonnen in Dender, maar de spelers leken er toch niet extatisch over te zijn. Een video van het applaus na de wedstrijd veroorzaakt nu toch wel de nodige ophef op de sociale media.

"Zelfs bij een simpele opzweping, is er geen ritme": met deze woorden deelde een account op X een vrij verrassende video van de spelers van RSC Anderlecht die hun overwinning in Dender "vierden" met de aanwezige supporters.

Op de beelden is het inderdaad opvallend dat er een gebrek aan energie en opwinding is. "Geen motivatie of vreugde op hun gezichten"; "Je ziet dat ze er liever niet zouden zijn... "; "Evenveel energie en ritme als in hun wedstrijd"; ... - er kwamen veel reacties van RSCA-supporters die wijzen op de houding van de spelers.

Het filmpje gaat ondertussen viraal op de sociale netwerken van Anderlecht-supporters, die de video met ontevredenheid delen. "De supporters geven alles en hen kan het niets schelen (...). Bij Standard zouden ze snel onder druk komen te staan van de Ultra's als ze zoiets deden."

Kloof tussen fans en spelers bij Anderlecht groter aan het worden?

Sommigen benadrukken dat de spelers van Anderlecht de laatste maanden steeds minder de overwinningen vieren of zelfs hun supporters begroeten na de wedstrijden. Een houding die doorgaans niet werd getolereerd door David Hubert, noch Brian Riemer, totdat het publiek zich daartegen keerde.

Zal Besnik Hasi reageren en zijn spelers donderdag aansporen om hun publiek met iets meer enthousiasme te begroeten? Het hangt allemaal af van het resultaat, want het lijkt erop dat de kloof klaar staat om te verbreden bij de eerste tegenslag...