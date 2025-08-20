🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal

🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal
Foto: © photonews
Word fan van Anderlecht! 4283

Anderlecht heeft gewonnen in Dender, maar de spelers leken er toch niet extatisch over te zijn. Een video van het applaus na de wedstrijd veroorzaakt nu toch wel de nodige ophef op de sociale media.

"Zelfs bij een simpele opzweping, is er geen ritme": met deze woorden deelde een account op X een vrij verrassende video van de spelers van RSC Anderlecht die hun overwinning in Dender "vierden" met de aanwezige supporters.

Op de beelden is het inderdaad opvallend dat er een gebrek aan energie en opwinding is. "Geen motivatie of vreugde op hun gezichten"; "Je ziet dat ze er liever niet zouden zijn... "; "Evenveel energie en ritme als in hun wedstrijd"; ... - er kwamen veel reacties van RSCA-supporters die wijzen op de houding van de spelers.

Het filmpje gaat ondertussen viraal op de sociale netwerken van Anderlecht-supporters, die de video met ontevredenheid delen. "De supporters geven alles en hen kan het niets schelen (...). Bij Standard zouden ze snel onder druk komen te staan van de Ultra's als ze zoiets deden."

Kloof tussen fans en spelers bij Anderlecht groter aan het worden?

Sommigen benadrukken dat de spelers van Anderlecht de laatste maanden steeds minder de overwinningen vieren of zelfs hun supporters begroeten na de wedstrijden. Een houding die doorgaans niet werd getolereerd door David Hubert, noch Brian Riemer, totdat het publiek zich daartegen keerde.

Zal Besnik Hasi reageren en zijn spelers donderdag aansporen om hun publiek met iets meer enthousiasme te begroeten? Het hangt allemaal af van het resultaat, want het lijkt erop dat de kloof klaar staat om te verbreden bij de eerste tegenslag...

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Conference League
Conference League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht

Meer nieuws

'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene'

'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene'

08:40
📷 'Maanden buiten strijd: amper 4 dagen na transfer loopt Frigan zware blessure op'

📷 'Maanden buiten strijd: amper 4 dagen na transfer loopt Frigan zware blessure op'

08:20
'Anderlecht zoekt defensieve versterking en komt uit bij ex-speler van Royal Antwerp FC'

'Anderlecht zoekt defensieve versterking en komt uit bij ex-speler van Royal Antwerp FC'

07:20
Na tweede belangrijke goal van Vermant: Degryse en Boeckx spreken klare taal

Na tweede belangrijke goal van Vermant: Degryse en Boeckx spreken klare taal

08:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Balikwisha - Batubinsika

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Balikwisha - Batubinsika

07:40
Deze basisspeler van Anderlecht lijkt zijn plaats snel te gaan kwijtspelen: brengt niet wat ervan verwacht wordt

Deze basisspeler van Anderlecht lijkt zijn plaats snel te gaan kwijtspelen: brengt niet wat ervan verwacht wordt

20:40
5
📷 'OH Leuven werkt mee aan vertrek van sterkhouder naar buitenlandse topclub'

📷 'OH Leuven werkt mee aan vertrek van sterkhouder naar buitenlandse topclub'

07:40
'Miljoenenbod voor Kasper Dolberg: Olivier Renard neemt standpunt in'

'Miljoenenbod voor Kasper Dolberg: Olivier Renard neemt standpunt in'

19:40
2
'OH Leuven heeft dringend versterking nodig en klopt nu ook aan bij ... Union SG'

'OH Leuven heeft dringend versterking nodig en klopt nu ook aan bij ... Union SG'

06:30
Is de Champions League binnen voor Club Brugge? Mechele antwoordt heel helder Reactie

Is de Champions League binnen voor Club Brugge? Mechele antwoordt heel helder

23:35
3
🎥 Club Brugge zet na verschroeiende start tegen Rangers stevige stap richting de Champions League

🎥 Club Brugge zet na verschroeiende start tegen Rangers stevige stap richting de Champions League

23:02
Kindermans tevreden: Royal Antwerp sluit flinke deal met speler van exotische origine

Kindermans tevreden: Royal Antwerp sluit flinke deal met speler van exotische origine

23:00
1
Marc Degryse en Frank Boeckx zijn duidelijk over kansen Club Brugge tegen Rangers

Marc Degryse en Frank Boeckx zijn duidelijk over kansen Club Brugge tegen Rangers

21:00
3
Jelle Vossen speelde week na lichte hersenschudding alweer voetbal: coach legt uit

Jelle Vossen speelde week na lichte hersenschudding alweer voetbal: coach legt uit

22:45
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Trossard - Stroeykens - Okafor - Coucke - Dragsnes - Dussenne - Djenepo

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Trossard - Stroeykens - Okafor - Coucke - Dragsnes - Dussenne - Djenepo

21:21
Iedereen vol lof voor prestatie Club Brugge ... al vrezen ze nu ook transfer van goudhaantje

Iedereen vol lof voor prestatie Club Brugge ... al vrezen ze nu ook transfer van goudhaantje

22:30
4
🎥 Fenomenale eerste halfuur van Club Brugge levert unieke beelden op

🎥 Fenomenale eerste halfuur van Club Brugge levert unieke beelden op

22:00
Done deal: ambitieuze Belgische profclub heeft Argentijns jeugdinternational helemaal beet

Done deal: ambitieuze Belgische profclub heeft Argentijns jeugdinternational helemaal beet

21:50
Marc Degryse over Champions League: "Club Brugge moet nog wat versterking zoeken"

Marc Degryse over Champions League: "Club Brugge moet nog wat versterking zoeken"

21:40
1
'Patro Eisden komt verrassend uit de hoek en haalt aanvaller in huis met heel wat ervaring in België'

'Patro Eisden komt verrassend uit de hoek en haalt aanvaller in huis met heel wat ervaring in België'

21:30
1
De knoop is doorgehakt: toekomst van Leandro Trossard is bepaald

De knoop is doorgehakt: toekomst van Leandro Trossard is bepaald

21:21
3
Cédric Hatenboer is niet gekomen om een heel seizoen bij de Futures te spelen, maar onder Hasi...

Cédric Hatenboer is niet gekomen om een heel seizoen bij de Futures te spelen, maar onder Hasi...

18:40
14
Anderlecht nam deze zomer duidelijk standpunt in rond Keisuke Goto

Anderlecht nam deze zomer duidelijk standpunt in rond Keisuke Goto

18:20
4
OFFICIEEL: Leander Dendoncker gaat opvallend nieuw avontuur aan

OFFICIEEL: Leander Dendoncker gaat opvallend nieuw avontuur aan

19:00
Sportief directeur OH Leuven zeer tevreden met aanwinst: dit heeft hij te zeggen

Sportief directeur OH Leuven zeer tevreden met aanwinst: dit heeft hij te zeggen

20:30
'STVV wil shoppen bij ... Standard'

'STVV wil shoppen bij ... Standard'

20:20
Genk krijgt dan toch nog slecht nieuws over trip naar Polen, al is het bij de tegenstander nog erger

Genk krijgt dan toch nog slecht nieuws over trip naar Polen, al is het bij de tegenstander nog erger

20:00
1
18 dagen voor het sluiten van de transfermarkt: Anderlecht begint stilaan met probleemgevallen te zitten

18 dagen voor het sluiten van de transfermarkt: Anderlecht begint stilaan met probleemgevallen te zitten

14:40
15
🎥 Jong Belgisch talent laat van zich spreken met een hattrick tegen Tottenham

🎥 Jong Belgisch talent laat van zich spreken met een hattrick tegen Tottenham

19:20
1
4 op 12, maar toch de nodige trots: "Maar tegen hen wordt het anders"

4 op 12, maar toch de nodige trots: "Maar tegen hen wordt het anders"

19:10
Steven Defour strooit met lof voor Genk-middenvelder: "Hij kan dit seizoen nog heel belangrijk worden"

Steven Defour strooit met lof voor Genk-middenvelder: "Hij kan dit seizoen nog heel belangrijk worden"

18:00
Hij weigerde Standard en Italië: dit is waarom Witsel voor Girona koos

Hij weigerde Standard en Italië: dit is waarom Witsel voor Girona koos

17:40
Marc Degryse komt met belangrijk advies voor Thorsten Fink: "Met hem in de ploeg"

Marc Degryse komt met belangrijk advies voor Thorsten Fink: "Met hem in de ploeg"

17:20
1
Voormalige speler van KAA Gent en ex-international van Nederland onverwacht overleden

Voormalige speler van KAA Gent en ex-international van Nederland onverwacht overleden

17:00
Een vertrek staat op til bij AC Milan... om plaats te maken voor Mario Stroeykens?

Een vertrek staat op til bij AC Milan... om plaats te maken voor Mario Stroeykens?

14:00
3
'Napoli denkt aan JPL-spits om Lukaku te vervangen'

'Napoli denkt aan JPL-spits om Lukaku te vervangen'

16:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Conference League

 Play-offs (H)
Rosenborg BK Rosenborg BK 21/08 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
BK Häcken BK Häcken 21/08 CFR Cluj CFR Cluj
Györi ETO Györi ETO 21/08 Rapid Wien Rapid Wien
Hamrun Spartans Hamrun Spartans 21/08 RFS RFS
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 21/08 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
Levski Sofia Levski Sofia 21/08 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Breidablik Breidablik 21/08 Virtus Virtus
Sparta Praag Sparta Praag 21/08 Riga FC Riga FC
Olimpija Olimpija 21/08 FC Noah FC Noah
Neman Grodno Neman Grodno 21/08 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Strasbourg Strasbourg 21/08 Brøndby IF Brøndby IF
NK Celje NK Celje 21/08 Baník Ostrava Baník Ostrava
Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 21/08 Fiorentina Fiorentina
Drita Drita 21/08 Differdange Differdange
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 21/08 Servette Servette
Anderlecht Anderlecht 21/08 AEK Athene AEK Athene
Lausanne Sports Lausanne Sports 21/08 Besiktas Besiktas
Bialystok Bialystok 21/08 KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana
Shelbourne Shelbourne 21/08 Linfield Linfield
CD Santa Clara CD Santa Clara 21/08 Shamrock Rovers Shamrock Rovers
Crystal Palace Crystal Palace 21/08 Fredrikstad FK Fredrikstad FK
Hibernian Hibernian 21/08 Legia Warschau Legia Warschau
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 21/08 Arda Kardzhali Arda Kardzhali

Nieuwste reacties

JVD002 JVD002 over Kindermans tevreden: Royal Antwerp sluit flinke deal met speler van exotische origine Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Iedereen vol lof voor prestatie Club Brugge ... al vrezen ze nu ook transfer van goudhaantje Lucky Nilis Lucky Nilis over De knoop is doorgehakt: toekomst van Leandro Trossard is bepaald FCBalto FCBalto over Rangers FC - Club Brugge: 1-3 Oisin Oisin over Marc Degryse en Frank Boeckx zijn duidelijk over kansen Club Brugge tegen Rangers J K J K over Patrick Goots wacht op nieuwe transfer van Antwerp: "Naar zijn komst kijk ik uit" TRIKKE TRIKKE over 🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal TRIKKE TRIKKE over Anderlecht nam deze zomer duidelijk standpunt in rond Keisuke Goto TRIKKE TRIKKE over 'Miljoenenbod voor Kasper Dolberg: Olivier Renard neemt standpunt in' Oisin Oisin over Marc Degryse over Champions League: "Club Brugge moet nog wat versterking zoeken" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved