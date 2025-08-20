'Anderlecht speelt 16-jarig toptalent kwijt aan LOSC Lille'

De jonge Marokkaanse verdediger Mouad Gounfissi heeft RSC Anderlecht verlaten. Hij sloot een overeenkomst met het Franse LOSC Lille.

Gounfissi, geboren in 2009, geldt als een van de meest veelbelovende spelers van zijn lichting. Hij doorliep de jeugdopleiding van RSC Anderlecht.

Toptalent van generatie 2009

Binnen de jeugdselecties van de Brusselse club viel hij op door zijn tactische intelligentie, fysieke kwaliteiten en veelzijdigheid. Zowel centraal als op de flank wist hij zich te onderscheiden.



Africafoot meldt de overstap naar Lille op zijn website. De Franse club staat bekend om haar doorgedreven jeugdbeleid en de solide brug tussen academie en eerste elftal. Gounfissi krijgt er de kans om zich verder te ontwikkelen in een competitieve en professionele omgeving.

Jeugdinternational

Ook op internationaal vlak heeft Gounfissi al naam gemaakt. Hij is een vaste waarde binnen de Marokkaanse U16-selectie en wordt door analisten beschouwd als een toekomstig international. Zijn transfer naar Lille wordt gezien als een logische stap richting een carrière op het hoogste niveau.

Volgens Africafoot is de interesse van Lille ontstaan na een reeks sterke prestaties in jeugdinterlands en clubwedstrijden. De Franse club wist snel te schakelen en overtuigde Gounfissi met een meerjarig ontwikkelingsplan.