'KAA Gent overweegt na amper half jaar al vertrek van aanwinst'

KAA Gent lijkt een vroegtijdig einde te willen maken aan de samenwerking met doelman Tom Vandenberghe. De 32-jarige doelman werd pas in januari overgenomen van KV Kortrijk.

Vandenberghe werd begin dit kalenderjaar binnengehaald als vervanger van Daniel Schmidt, die toen naar Japan vertrok. De ervaren keeper tekende een contract tot medio 2027, met een optie voor een bijkomend jaar.

Vandenberghe weg bij KAA Gent

Maar volgens Transferfeed staat Vandenberghe ondertussen alweer op de transferlijst. De club zou actief op zoek naar een oplossing voor Vandenberghe, die niet aan de verwachtingen zou voldoen.

De doelman kwam slechts sporadisch in actie en kon zich niet opwerken tot vaste waarde in het elftal. De beperkte speelminuten en de concurrentie van Davy Roef, die zijn plaats onder de lat heroverde, hebben Vandenberghes positie verder onder druk gezet.

Intern zou er twijfel zijn ontstaan over zijn rol binnen de selectie, zeker met het oog op de sportieve ambities van de club in de Jupiler Pro League. Gent onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor een transfer in de zomermercato.

Onzekerheid

Zowel een definitieve overstap als een uitleenbeurt behoren tot de opties. De club zou al gesprekken voeren met geïnteresseerde partijen, al is er nog geen concreet akkoord bereikt.

Voor Vandenberghe betekent dit een abrupt keerpunt in zijn carrière. Na een stabiele periode bij KV Kortrijk en een veelbelovende overstap naar Gent, lijkt hij nu opnieuw op zoek te moeten naar een nieuwe uitdaging.