OFFICIEEL: Charleroi bevestigt komst van ervaren international

Charleroi zet in op ervaring met de komst van Kevin Van Den Kerkhof, een 29-jarige Algerijnse verdediger die op huurbasis wordt aangetrokken.

Het is moeilijk om onopgemerkt te blijven als met tien internationale selecties bij Algerije. Kevin Van Den Kerkhof, 29 jaar oude rechtsback, keert terug naar België.

Charleroi heeft de komst van Van Den Kerkhof bevestigd. Hij komt op huurbasis over met een aankoopoptie. Hij staat nog onder contract tot 2026 bij Metz. Het bestuur van de Zebra's versterkt zo zijn defensieve sector.

De Algerijnse verdediger is bekend in België. Hij heeft eerder gespeeld voor UR La Louvière en Olympic Charleroi tussen 2017 en 2019.

Beloond met een plaats in het Ligue 2 Team van het Seizoen 2022/2023, heeft hij zijn consistentie en vastberadenheid bevestigd. Vorig seizoen speelde hij 17 wedstrijden in de Franse tweede klasse.

De Algerijnse international komt met heel wat ervaring aan op Mambourg. Transfermarkt schat zijn waarde op 1,2 miljoen euro. Rik De Mil kan tot het einde van het seizoen rekenen op zijn ervaring.