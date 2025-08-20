'OH Leuven heeft dringend versterking nodig en klopt nu ook aan bij ... Union SG'

Mathias Rasmussen zou Union Saint-Gilloise moeten verlaten. De Noorse middenvelder heeft moeite om zich te vestigen bij de Belgische kampioen. OH Leuven komt nu op de proppen als mogelijke nieuwe bestemming.

Aangekomen in 2023 bij Union Saint-Gilloise kan Mathias Rasmussen (27 jaar) worden beschouwd als een van de zeldzame mislukkingen van het wervingsbeleid van de club. De Noorse middenvelder werd omgeven door hoge verwachtingen, maar wist zich nooit echt als basisspeler te vestigen bij Union Saint-Gilloise.

Nooit echt een basisspeler bij Union SG?

Afgelopen seizoen speelde Rasmussen 36 wedstrijden in alle competities, maar stond niet vaak in de basis (11 basisplaatsen in de Jupiler Pro League, 4 in Europa, geen tijdens de Champions' Play-offs). Dit seizoen moest hij genoegen nemen met twee korte invalbeurten.

Volgens onze collega's van La Dernière Heure zou er een oplossing kunnen zijn gevonden. Mathias Rasmussen zou naar Oud-Heverlee Leuven kunnen worden gestuurd, dat versterking nodig heeft na een zeer moeilijke seizoensstart: de ploeg getraind door David Hubert staat onderaan.

Union wijst eerste bod af voor Rasmussen

Een eerste bod werd afgewezen door Union. Ook wordt er gesproken over een mogelijke uitleenbeurt. Rasmussen tekende destijds voor 1,2 miljoen euro in het Dudenpark en wordt ironisch genoeg nog steeds gewaardeerd door Transfermarkt op twee miljoen euro ondanks zijn moeilijkheden.

Rasmussen heeft 91 wedstrijden gespeeld in het shirt van de Brusselaars sinds zijn aankomst, met in totaal 6 doelpunten en 8 beslissende passes.