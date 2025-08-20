'OH Leuven heeft dringend versterking nodig en klopt nu ook aan bij ... Union SG'

'OH Leuven heeft dringend versterking nodig en klopt nu ook aan bij ... Union SG'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Mathias Rasmussen zou Union Saint-Gilloise moeten verlaten. De Noorse middenvelder heeft moeite om zich te vestigen bij de Belgische kampioen. OH Leuven komt nu op de proppen als mogelijke nieuwe bestemming.

Aangekomen in 2023 bij Union Saint-Gilloise kan Mathias Rasmussen (27 jaar) worden beschouwd als een van de zeldzame mislukkingen van het wervingsbeleid van de club. De Noorse middenvelder werd omgeven door hoge verwachtingen, maar wist zich nooit echt als basisspeler te vestigen bij Union Saint-Gilloise.

Nooit echt een basisspeler bij Union SG?

Afgelopen seizoen speelde Rasmussen 36 wedstrijden in alle competities, maar stond niet vaak in de basis (11 basisplaatsen in de Jupiler Pro League, 4 in Europa, geen tijdens de Champions' Play-offs). Dit seizoen moest hij genoegen nemen met twee korte invalbeurten.

Volgens onze collega's van La Dernière Heure zou er een oplossing kunnen zijn gevonden. Mathias Rasmussen zou naar Oud-Heverlee Leuven kunnen worden gestuurd, dat versterking nodig heeft na een zeer moeilijke seizoensstart: de ploeg getraind door David Hubert staat onderaan.

Union wijst eerste bod af voor Rasmussen

Een eerste bod werd afgewezen door Union. Ook wordt er gesproken over een mogelijke uitleenbeurt. Rasmussen tekende destijds voor 1,2 miljoen euro in het Dudenpark en wordt ironisch genoeg nog steeds gewaardeerd door Transfermarkt op twee miljoen euro ondanks zijn moeilijkheden.

Rasmussen heeft 91 wedstrijden gespeeld in het shirt van de Brusselaars sinds zijn aankomst, met in totaal 6 doelpunten en 8 beslissende passes.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
OH Leuven
Union SG
Mathias Rasmussen

Meer nieuws

'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene'

'Duidelijkheid over beschikbaarheid van Jan-Carlo Simic tegen AEK Athene'

08:40
📷 'Maanden buiten strijd: amper 4 dagen na transfer loopt Frigan zware blessure op'

📷 'Maanden buiten strijd: amper 4 dagen na transfer loopt Frigan zware blessure op'

08:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Balikwisha - Batubinsika

Transfernieuws en Transfergeruchten 20/08: Balikwisha - Batubinsika

07:40
📷 'OH Leuven werkt mee aan vertrek van sterkhouder naar buitenlandse topclub'

📷 'OH Leuven werkt mee aan vertrek van sterkhouder naar buitenlandse topclub'

07:40
Na tweede belangrijke goal van Vermant: Degryse en Boeckx spreken klare taal

Na tweede belangrijke goal van Vermant: Degryse en Boeckx spreken klare taal

08:00
'Anderlecht zoekt defensieve versterking en komt uit bij ex-speler van Royal Antwerp FC'

'Anderlecht zoekt defensieve versterking en komt uit bij ex-speler van Royal Antwerp FC'

07:20
🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal

🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal

07:00
1
Is de Champions League binnen voor Club Brugge? Mechele antwoordt heel helder Reactie

Is de Champions League binnen voor Club Brugge? Mechele antwoordt heel helder

23:35
3
Kindermans tevreden: Royal Antwerp sluit flinke deal met speler van exotische origine

Kindermans tevreden: Royal Antwerp sluit flinke deal met speler van exotische origine

23:00
1
Jelle Vossen speelde week na lichte hersenschudding alweer voetbal: coach legt uit

Jelle Vossen speelde week na lichte hersenschudding alweer voetbal: coach legt uit

22:45
🎥 Club Brugge zet na verschroeiende start tegen Rangers stevige stap richting de Champions League

🎥 Club Brugge zet na verschroeiende start tegen Rangers stevige stap richting de Champions League

23:02
Sportief directeur OH Leuven zeer tevreden met aanwinst: dit heeft hij te zeggen

Sportief directeur OH Leuven zeer tevreden met aanwinst: dit heeft hij te zeggen

20:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Trossard - Stroeykens - Okafor - Coucke - Dragsnes - Dussenne - Djenepo

Transfernieuws en Transfergeruchten 19/08: Trossard - Stroeykens - Okafor - Coucke - Dragsnes - Dussenne - Djenepo

21:21
Iedereen vol lof voor prestatie Club Brugge ... al vrezen ze nu ook transfer van goudhaantje

Iedereen vol lof voor prestatie Club Brugge ... al vrezen ze nu ook transfer van goudhaantje

22:30
4
🎥 Fenomenale eerste halfuur van Club Brugge levert unieke beelden op

🎥 Fenomenale eerste halfuur van Club Brugge levert unieke beelden op

22:00
Done deal: ambitieuze Belgische profclub heeft Argentijns jeugdinternational helemaal beet

Done deal: ambitieuze Belgische profclub heeft Argentijns jeugdinternational helemaal beet

21:50
Marc Degryse over Champions League: "Club Brugge moet nog wat versterking zoeken"

Marc Degryse over Champions League: "Club Brugge moet nog wat versterking zoeken"

21:40
1
'Patro Eisden komt verrassend uit de hoek en haalt aanvaller in huis met heel wat ervaring in België'

'Patro Eisden komt verrassend uit de hoek en haalt aanvaller in huis met heel wat ervaring in België'

21:30
1
De knoop is doorgehakt: toekomst van Leandro Trossard is bepaald

De knoop is doorgehakt: toekomst van Leandro Trossard is bepaald

21:21
3
'STVV wil shoppen bij ... Standard'

'STVV wil shoppen bij ... Standard'

20:20
Marc Degryse en Frank Boeckx zijn duidelijk over kansen Club Brugge tegen Rangers

Marc Degryse en Frank Boeckx zijn duidelijk over kansen Club Brugge tegen Rangers

21:00
3
Deze basisspeler van Anderlecht lijkt zijn plaats snel te gaan kwijtspelen: brengt niet wat ervan verwacht wordt

Deze basisspeler van Anderlecht lijkt zijn plaats snel te gaan kwijtspelen: brengt niet wat ervan verwacht wordt

20:40
5
Genk krijgt dan toch nog slecht nieuws over trip naar Polen, al is het bij de tegenstander nog erger

Genk krijgt dan toch nog slecht nieuws over trip naar Polen, al is het bij de tegenstander nog erger

20:00
1
4 op 12, maar toch de nodige trots: "Maar tegen hen wordt het anders"

4 op 12, maar toch de nodige trots: "Maar tegen hen wordt het anders"

19:10
'Miljoenenbod voor Kasper Dolberg: Olivier Renard neemt standpunt in'

'Miljoenenbod voor Kasper Dolberg: Olivier Renard neemt standpunt in'

19:40
2
🎥 Jong Belgisch talent laat van zich spreken met een hattrick tegen Tottenham

🎥 Jong Belgisch talent laat van zich spreken met een hattrick tegen Tottenham

19:20
1
Steven Defour prijst Belgische topclub: "Staan verder dan Club Brugge en Anderlecht"

Steven Defour prijst Belgische topclub: "Staan verder dan Club Brugge en Anderlecht"

14:20
OFFICIEEL: Leander Dendoncker gaat opvallend nieuw avontuur aan

OFFICIEEL: Leander Dendoncker gaat opvallend nieuw avontuur aan

19:00
Hoe Union SG Rafik Belghali per ongeluk hielp aan zijn transfer naar Hellas Verona

Hoe Union SG Rafik Belghali per ongeluk hielp aan zijn transfer naar Hellas Verona

16:00
Cédric Hatenboer is niet gekomen om een heel seizoen bij de Futures te spelen, maar onder Hasi...

Cédric Hatenboer is niet gekomen om een heel seizoen bij de Futures te spelen, maar onder Hasi...

18:40
14
Anderlecht nam deze zomer duidelijk standpunt in rond Keisuke Goto

Anderlecht nam deze zomer duidelijk standpunt in rond Keisuke Goto

18:20
4
Steven Defour strooit met lof voor Genk-middenvelder: "Hij kan dit seizoen nog heel belangrijk worden"

Steven Defour strooit met lof voor Genk-middenvelder: "Hij kan dit seizoen nog heel belangrijk worden"

18:00
Hij weigerde Standard en Italië: dit is waarom Witsel voor Girona koos

Hij weigerde Standard en Italië: dit is waarom Witsel voor Girona koos

17:40
Voormalige speler van KAA Gent en ex-international van Nederland onverwacht overleden

Voormalige speler van KAA Gent en ex-international van Nederland onverwacht overleden

17:00
Marc Degryse komt met belangrijk advies voor Thorsten Fink: "Met hem in de ploeg"

Marc Degryse komt met belangrijk advies voor Thorsten Fink: "Met hem in de ploeg"

17:20
1
'Napoli denkt aan JPL-spits om Lukaku te vervangen'

'Napoli denkt aan JPL-spits om Lukaku te vervangen'

16:30
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 4
OH Leuven OH Leuven 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 3-0 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-2 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 2-1 La Louvière La Louvière
Charleroi Charleroi 1-1 Antwerp Antwerp
Cercle Brugge Cercle Brugge 4-1 Westerlo Westerlo

Nieuwste reacties

JVD002 JVD002 over Kindermans tevreden: Royal Antwerp sluit flinke deal met speler van exotische origine Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over Iedereen vol lof voor prestatie Club Brugge ... al vrezen ze nu ook transfer van goudhaantje Lucky Nilis Lucky Nilis over De knoop is doorgehakt: toekomst van Leandro Trossard is bepaald FCBalto FCBalto over Rangers FC - Club Brugge: 1-3 Oisin Oisin over Marc Degryse en Frank Boeckx zijn duidelijk over kansen Club Brugge tegen Rangers J K J K over Patrick Goots wacht op nieuwe transfer van Antwerp: "Naar zijn komst kijk ik uit" TRIKKE TRIKKE over 🎥 Gênant: het 'applaus' van de spelers van Anderlecht in Dender gaat viraal TRIKKE TRIKKE over Anderlecht nam deze zomer duidelijk standpunt in rond Keisuke Goto TRIKKE TRIKKE over 'Miljoenenbod voor Kasper Dolberg: Olivier Renard neemt standpunt in' Oisin Oisin over Marc Degryse over Champions League: "Club Brugge moet nog wat versterking zoeken" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved