Voor de eerste keer sinds Kevin De Bruyne: een Belg in het Premier League Team van het Jaar!

De PFA (Professional Footballers' Association) heeft gisteravond haar elftal van het jaar in de Premier League gepresenteerd. Een Belg staat erin.

Cocorico in Engeland: voor het eerst sinds 2022, toen Kevin De Bruyne in het elftal werd gekozen, is een Belgische speler beloond voor zijn geweldige seizoen door in het Premier League elftal van het jaar te worden opgenomen.

Het is Matz Sels die in de schijnwerpers staat en het doel verdedigt van dit ideale team. Dit zet zijn fantastische seizoen in de schijnwerpers bij Nottingham. De Rode Duivel is inderdaad verre van onbekend voor het team, dat lange tijd als revelatie van het seizoen gold en bovenaan het klassement stond.

Liverpool in de schijnwerpers

Sels heeft simpelweg alles gespeeld in de Premier League: 3420 minuten op 3420. In 38 wedstrijden incasseerde Sels met Nottingham slechts 46 doelpunten, met maar liefst 13 keer de nul. Geen geringe prestatie gezien de kwaliteit van de aanvallers in de Engelse competitie.

Nottingham plaatst ook Chris Wood (met 20 doelpunten) in het elftal. Voor de rest bestaat dit ideale team uit vier spelers van Liverpool, drie van Arsenal, één van Bournemouth en één van Newcastle. Het elftal: Sels - Van Dijk, Gabriel, Saliba, Kerkez - Rice, Gravenbergh, Mac Allister - Salah, Wood, Isak.

De hoogste onderscheiding ging naar Mohamed Salah, verkozen tot speler van het jaar na een fenomenaal seizoen met 29 doelpunten en 18 assists om Liverpool naar de top te brengen.

