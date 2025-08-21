Akkoord is gevonden: Aster Vranckx trekt op huurbasis naar de Serie A

Akkoord is gevonden: Aster Vranckx trekt op huurbasis naar de Serie A
Hij kwam niet meer voor in de plannen van zijn coach bij Wolfsburg, en dus zal Aster Vranckx uitgeleend worden. De 22-jarige middenvelder zal het komende seizoen op uitleenbasis, met aankoopoptie, naar Sassuolo gaan.

In juli 2021 betaalde Wolfsburg acht miljoen euro om Aster Vranckx over te nemen. De jonge middenvelder kwam nog maar net piepen bij KV Mechelen, maar maakte meteen een mooie transfer.

Maar sinds zijn komst in de Bundesliga heeft de Belgische middenvelder nooit echt weten te overtuigen. Na onder meer een uitleenbeurt aan AC Milan tijdens het seizoen 2022-2023, heeft hij slechts aan 63 wedstrijden deelgenomen sinds zijn aankomst in de Duitse competitie, ondertussen toch alweer vier jaar geleden.

Aster Vranckx uitgeleend aan Sassuolo

Nog steeds onder contract bij Wolfsburg tot 30 juni 2029, zocht de middenvelder naar een plooeg waar hij wel aan spelen toe zou komen. En nu heeft hij die gevonden. De gewezen Rode Duivel maakt zich op voor een nieuwe uitdaging.

Volgens La Gazzetta dello Sport, Sky Italia en andere media, is er een akkoord bereikt tussen Wolfsburg, Aster Vranckx en Sassuolo, dat de middenvelder zal verwelkomen op huurbasis met aankoopoptie.

Vranckx heeft naar verluidt Duitsland al verlaten en is naar Italië vertrokken voor zijn medische keuring. Het gaat om een huursom van één miljoen euro, met een aankoopoptie van negen miljoen euro. Als deze wordt gelicht, kan Aster Vranckx volgende zomer een contract tekenen bij Sassuolo tot juni 2030.

