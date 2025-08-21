Andries Ulderink doet het hele verhaal over zijn komst en vertrek bij Antwerp

Na een korte terugkeer bij Royal Antwerp FC heeft Andries Ulderink gekozen voor een nieuwe uitdaging bij Bayer Leverkusen. In een open gesprek schetst hij de motieven achter zijn vertrek en de afwegingen die tot zijn beslissing hebben geleid.

Andries Ulderink (56) is sinds dit seizoen actief als assistent bij Bayer Leverkusen, de Duitse vicekampioen. Zijn overstap kwam er kort na het afscheidsfeest van Toby Alderweireld. “Daags na dat moment ben ik doorgereden naar Duitsland voor een eerste kennismaking,” aldus Ulderink aan Het Nieuwsblad. “Niet veel later heb ik de knoop doorgehakt.”

Van Bosuil naar Bundesliga: een bewuste keuze

Het contact met Erik ten Hag, hoofdcoach bij Manchester United, speelde een cruciale rol in zijn besluitvorming. “Ooit kunnen samenwerken met Ten Hag stond bovenaan mijn verlanglijstje,” verklaart Ulderink. De eerste gesprekken tussen beide coaches dateren van ruim vóór zijn terugkeer naar Antwerp.

Die terugkeer kwam onverwacht. “Ik had nooit gedacht dat Antwerp in maart bij mij zou aankloppen,” zegt hij. “Het was ook niet mijn bedoeling om iets te gaan doen. Die afspraak had ik met Rangers gemaakt.”

Parallel aan de gesprekken met Ten Hag werkte Ulderink aan een project in Zuid-Afrika. Door zijn eerdere passage bij Ajax Cape Town genoot hij daar aanzien. “Ik had een akkoord met Cape Town City voor meerdere jaren. Daar zou ik het hoofdtrainerschap combineren met de rol van technisch directeur.”

Stef Wils als opvolger

Ulderink maakte duidelijke afspraken met Cape Town City: bij interesse van een club uit een topcompetitie kon hij vertrekken. Die kans kwam er met Leverkusen. “De gesprekken liepen al. Toen Leverkusen concreet werd, heb ik mijn keuze gemaakt.” Hij tekende een contract voor twee seizoenen.

Zijn vertrek bij Antwerp had niets te maken met het missen van Europees voetbal. “Dat heb ik herhaaldelijk duidelijk gemaakt.” Antwerp koos nadien voor Stef Wils. “Ik ben totaal niet verrast door die keuze. Stef is een vakman, die de situatie goed kan kaderen. Als trainer én als mens weet hij met emoties en tegenslagen om te gaan. Ik volg Antwerp nog steeds. Hopelijk kunnen ze zich stabiel doorzetten dit seizoen.”