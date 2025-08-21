Belgische talent dat naar Saoedi-Arabië trok maakt kans op een prijs

Belgische talent dat naar Saoedi-Arabië trok maakt kans op een prijs

Op 21-jarige leeftijd verraste Matteo Dams iedereen door PSV te verlaten en naar Al-Ahli te trekken. Hij werd fel bekritiseerd voor zijn keuze, maar de jonge verdediger liet het niet aan zijn hart komen. Hij wist zich ondertussen te plaatsen voor de Saudi Super Cup

Zijn vertrek heeft veel stof doen opwaaien. De transfer van Matteo Dams van PSV naar Al-Ahli deze winter heeft veel kritiek gekregen. Velen hebben het bestempeld als een catastrofale carrièrekeuze.

Beschouwd als een opkomend talent op de positie van linksback, werd hij gezien als één van de mogelijke langetermijnoplossingen voor de Rode Duivels. Want de linksachter is al enkele jaren een pijnpunt gebleken bij de nationale ploeg.

Of hij snel in de selectie van de Rode Duivels zal komen, is nog maar de vraag. Maar op het veld blijft Dams alleszins vooruitgang boeken. Zijn team, Al-Ahli, heeft zich geplaatst voor de finale van de Saudi Super Cup na een grote overwinning van 1-5 tegen Al-Qadsiah.

Bij de tegenstander speelden verschillende voormalige Pro League-spelers: Cameron Puertas (ex-Union SG) en Christopher Baah (ex-Genk) stonden op het veld. Net als Koen Casteels, de voormalige doelman van de Rode Duivels.

Al-Ahli zal het in de finale opnemen tegen Al-Nassr, het team van Cristiano Ronaldo. Een uitgelezen kans voor Dams om zich te meten met enkele (gewezen) iconen van het mondiale voetbal.

