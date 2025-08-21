Dat zal het toch wat makkelijker maken: Genk hoeft dit al niet te vrezen tegen Lech Poznan

KRC Genk speelt donderdagavond een cruciale Europese wedstrijd tegen Lech Poznan in Polen. Met een goed resultaat op verplaatsing hoopt de club zich een stap dichter bij de Europa League te zetten.

Dan kunnen ze volgende week zonder druk aan de thuiswedstrijd beginnen. Er staat uiteindelijk heel wat op het spel: een ticket voor de League Phase van de Europa League.



En dat is zowel sportief als financieel belangrijk voor de club. Buiten Hendrik Van Crombrugge zijn er geen belangrijke afwezigen gemeld bij Genk.

Toch geen heksenketel in Polen

Waar de Limburgers op voorhand voor gewaarschuwd waren, was de helse sfeer die in het stadion kan hangen. De club heeft een knappe reputatie als het op hun fans aankomt.

Alleen zullen zij toch niet zo talrijk aanwezig zijn zoals eerst gedacht. Het Belang van Limburg meldt dat er zo'n 25.000 thuisfans verwacht worden. Voor de CL-kwalificatiewedstrijd tegen Rode Ster Belgrado was het zo goed als uitverkocht. Zo'n 400 Genkse fans maken de verplaatsing naar Polen.