Ex-spits van KAA Gent staat voor terugkeer naar de Ligue 1

Ex-spits van KAA Gent staat voor terugkeer naar de Ligue 1
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Gift Orban, de voormalige aanvaller van KAA Gent, staat voor een terugkeer naar de Ligue 1. Na amper een half seizoen bij het Duitse Hoffenheim zou hij de club alweer verlaten en inruilen voor het Franse Toulouse.

In januari 2023 streek Gift Orban neer in onze competitie. KAA Gent haalde hem weg bij het Noorse Stabaek. Orban liet zich meteen opmerken met veel (fraaie) doelpunten, wat hem een jaar later alweer een transfer opleverde.

Olympique Lyon betaalde zo'n vijftien miljoen euro voor de Nigeriaan. In dezelfde transferperiode trok ook Malick Fofana naar Lyon. In Frankrijk liep het allemaal wat moeizamer voor Orban, die slechts vijf keer wist te scoren in 21 wedstrijden.

Aan het begin van dit kalenderjaar trok Orban naar de Bundesliga. Maar ook dat verhaal was geen lang leven beschoren. Volgens het Franse L'Equipe staat de aanvaller namelijk alweer dicht bij een nieuwe transfer.

Terugkeer naar de Ligue 1?

Het Franse Toulouse zou Orban willen inlijven. Van een akkoord is wel nog geen sprake. Hoffenheim wil boter bij de vis aangezien de Nigeriaan nog vier seizoenen onder contract ligt bij de Duitse middenmoter.

Het zou voor Orban alweer de vierde transfer zijn in 2,5 jaar tijd. Van een standvastige carrière met veel continuïteit kunnen we voorlopig niet echt spreken. Zal hij bij Toulouse opnieuw de weg naar doel vinden zoals hij dat bij Gent deed?

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Toulouse
Gift Emmanuel Orban

Meer nieuws

Club Brugge breekt inkomende én uitgaande records op transfermarkt: de naakte cijfers

Club Brugge breekt inkomende én uitgaande records op transfermarkt: de naakte cijfers

18:40
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08: Vranckx - Bokadi Bope - Tzolis - Ordonez - El Khannouss - Trossard - Eze

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/08: Vranckx - Bokadi Bope - Tzolis - Ordonez - El Khannouss - Trossard - Eze

18:20
KAA Gent voert heel wat extrasportieve wijzigingen door, Michel Louwagie wordt adviseur van Sam Baro

KAA Gent voert heel wat extrasportieve wijzigingen door, Michel Louwagie wordt adviseur van Sam Baro

15:30
4
Opvallend: Belgische amateurvoetballer tekent een profcontract bij... Spaanse eersteklasser!

Opvallend: Belgische amateurvoetballer tekent een profcontract bij... Spaanse eersteklasser!

18:20
Licht aan het einde van de tunnel: Divock Origi en AC Milan naderen akkoord

Licht aan het einde van de tunnel: Divock Origi en AC Milan naderen akkoord

17:40
Lokeren neemt afscheid van overbodige international

Lokeren neemt afscheid van overbodige international

17:20
Akkoord is gevonden: Aster Vranckx trekt op huurbasis naar de Serie A

Akkoord is gevonden: Aster Vranckx trekt op huurbasis naar de Serie A

17:00
"Anderlecht wil hem verkopen": Afwezige in de selectie voor het duel tegen AEK Athene kan Lotto Park nog verlaten

"Anderlecht wil hem verkopen": Afwezige in de selectie voor het duel tegen AEK Athene kan Lotto Park nog verlaten

16:30
8
OFFICIEEL: Dender ziet aanvoerder vertrekken naar MLS

OFFICIEEL: Dender ziet aanvoerder vertrekken naar MLS

16:00
Ondanks potentieel vertrek Balikwisha: Antwerp gaat geen nieuwe aanvallers meer binnenhalen

Ondanks potentieel vertrek Balikwisha: Antwerp gaat geen nieuwe aanvallers meer binnenhalen

14:40
5
Waarom interesse van Club Brugge, Cercle en Westerlo niet uit het niets komt voor nieuwe parel Analyse

Waarom interesse van Club Brugge, Cercle en Westerlo niet uit het niets komt voor nieuwe parel

15:00
1
Belgische talent dat naar Saoedi-Arabië trok maakt kans op een prijs

Belgische talent dat naar Saoedi-Arabië trok maakt kans op een prijs

14:20
3
Beerschot-coach Messoudi spreekt klare taal: "Geen plaats voor individuen"

Beerschot-coach Messoudi spreekt klare taal: "Geen plaats voor individuen"

14:00
1
Een kans voor JPL-clubs? Ex-speler van Standard én international is transfervrij op te pikken

Een kans voor JPL-clubs? Ex-speler van Standard én international is transfervrij op te pikken

13:30
📷 'Miljoenen betaald aan Zulte Waregem, maar nu al weer naar de uitgang bij nieuwe club'

📷 'Miljoenen betaald aan Zulte Waregem, maar nu al weer naar de uitgang bij nieuwe club'

12:20
Merveille Bokadi heeft zijn nieuwe club gevonden... in België!

Merveille Bokadi heeft zijn nieuwe club gevonden... in België!

13:00
Nu al met het mes op de keel? Lierse gaat op zoek naar eerste punten van het seizoen

Nu al met het mes op de keel? Lierse gaat op zoek naar eerste punten van het seizoen

13:10
2
Besnik Hasi vertelt wat de sleutel tot succes is voor Anderlecht

Besnik Hasi vertelt wat de sleutel tot succes is voor Anderlecht

12:40
12
Charleroi gaat nieuwe verdediger wegplukken bij ambitieuze promovendus

Charleroi gaat nieuwe verdediger wegplukken bij ambitieuze promovendus

10:50
Patro Eisden Maasmechelen neemt na amper één seizoen alweer afscheid van verdediger

Patro Eisden Maasmechelen neemt na amper één seizoen alweer afscheid van verdediger

12:10
Club-aanvaller mist terugwedstrijd tegen Rangers

Club-aanvaller mist terugwedstrijd tegen Rangers

12:00
5
Beerschot gaat op zoek naar tweede uitzege van het seizoen, maar: "Jong Gent zal iets willen goedmaken"

Beerschot gaat op zoek naar tweede uitzege van het seizoen, maar: "Jong Gent zal iets willen goedmaken"

11:50
3
Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge Analyse

Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge

11:40
19
Vertrekt El Ouahdi nog bij Genk? Dimitri De Condé zegt hoe het zit

Vertrekt El Ouahdi nog bij Genk? Dimitri De Condé zegt hoe het zit

11:20
1
KV Kortrijk gaat op zoek naar derde zege op rij: "In 1B bestaan geen gemakkelijke wedstrijden"

KV Kortrijk gaat op zoek naar derde zege op rij: "In 1B bestaan geen gemakkelijke wedstrijden"

11:10
2
Dit zet alles in perspectief: schrikken als Nicolas Orye vertelt over wat hij in zijn jeugd meemaakte

Dit zet alles in perspectief: schrikken als Nicolas Orye vertelt over wat hij in zijn jeugd meemaakte

11:00
Cercle vangt bot: Schorsing voor verdediger blijft staan

Cercle vangt bot: Schorsing voor verdediger blijft staan

09:50
7
Mishel Gerzig, mevrouw Thibaut Courtois, helemaal klaar voor nieuwe carrière De derde helft

Mishel Gerzig, mevrouw Thibaut Courtois, helemaal klaar voor nieuwe carrière

10:30
'Drie Belgische clubs, waaronder Club en Cercle, strijden voor Ghanese aanvaller'

'Drie Belgische clubs, waaronder Club en Cercle, strijden voor Ghanese aanvaller'

10:00
4
Andries Ulderink doet het hele verhaal over zijn komst en vertrek bij Antwerp

Andries Ulderink doet het hele verhaal over zijn komst en vertrek bij Antwerp

08:20
LIVE: Besnik Hasi zal waarschijnlijk twee veranderingen doorvoeren ten opzichte van zondag

LIVE: Besnik Hasi zal waarschijnlijk twee veranderingen doorvoeren ten opzichte van zondag

09:15
'Na Tzolis: Crystal Palace zet ook andere speler van Club Brugge op zijn lijstje'

'Na Tzolis: Crystal Palace zet ook andere speler van Club Brugge op zijn lijstje'

09:30
📷 'Nu of nooit? D-day voor transfer van Bilal El Khannouss'

📷 'Nu of nooit? D-day voor transfer van Bilal El Khannouss'

09:00
'Verrassende exit: Vincent Janssen in beeld voor heel mooie transfer'

'Verrassende exit: Vincent Janssen in beeld voor heel mooie transfer'

08:00
18
📷 'Nieuwe aanbieding voor Thibaut Courtois op tafel: dit zijn de plannen'

📷 'Nieuwe aanbieding voor Thibaut Courtois op tafel: dit zijn de plannen'

08:40
"Als we iets willen betekenen": Toon Janssen spreekt klare taal over volgende tegenstander van Lokeren

"Als we iets willen betekenen": Toon Janssen spreekt klare taal over volgende tegenstander van Lokeren

07:40
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge 23/08 Westerlo Westerlo
Standard Standard 23/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 23/08 STVV STVV
Antwerp Antwerp 24/08 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht 24/08 KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 24/08 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 24/08 OH Leuven OH Leuven

Nieuwste reacties

cartman_96 cartman_96 over Club Brugge breekt inkomende én uitgaande records op transfermarkt: de naakte cijfers TIGERMANIA TIGERMANIA over Komt absolute topclub met niet te weigeren bod? Iedereen vreest voor één transfer bij Club Brugge TIGERMANIA TIGERMANIA over Beerschot gaat op zoek naar tweede uitzege van het seizoen, maar: "Jong Gent zal iets willen goedmaken" Joris impe Joris impe over Beerschot-coach Messoudi spreekt klare taal: "Geen plaats voor individuen" Boktor Boktor over "Anderlecht wil hem verkopen": Afwezige in de selectie voor het duel tegen AEK Athene kan Lotto Park nog verlaten TRIKKE TRIKKE over Besnik Hasi vertelt wat de sleutel tot succes is voor Anderlecht Joris impe Joris impe over KAA Gent voert heel wat extrasportieve wijzigingen door, Michel Louwagie wordt adviseur van Sam Baro Joris impe Joris impe over Nu al met het mes op de keel? Lierse gaat op zoek naar eerste punten van het seizoen cartman_96 cartman_96 over Anderlecht - AEK Athene: - PhP PhP over Ondanks potentieel vertrek Balikwisha: Antwerp gaat geen nieuwe aanvallers meer binnenhalen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved