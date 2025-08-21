Ex-spits van KAA Gent staat voor terugkeer naar de Ligue 1

Gift Orban, de voormalige aanvaller van KAA Gent, staat voor een terugkeer naar de Ligue 1. Na amper een half seizoen bij het Duitse Hoffenheim zou hij de club alweer verlaten en inruilen voor het Franse Toulouse.

In januari 2023 streek Gift Orban neer in onze competitie. KAA Gent haalde hem weg bij het Noorse Stabaek. Orban liet zich meteen opmerken met veel (fraaie) doelpunten, wat hem een jaar later alweer een transfer opleverde.

Olympique Lyon betaalde zo'n vijftien miljoen euro voor de Nigeriaan. In dezelfde transferperiode trok ook Malick Fofana naar Lyon. In Frankrijk liep het allemaal wat moeizamer voor Orban, die slechts vijf keer wist te scoren in 21 wedstrijden.

Aan het begin van dit kalenderjaar trok Orban naar de Bundesliga. Maar ook dat verhaal was geen lang leven beschoren. Volgens het Franse L'Equipe staat de aanvaller namelijk alweer dicht bij een nieuwe transfer.

Terugkeer naar de Ligue 1?

Het Franse Toulouse zou Orban willen inlijven. Van een akkoord is wel nog geen sprake. Hoffenheim wil boter bij de vis aangezien de Nigeriaan nog vier seizoenen onder contract ligt bij de Duitse middenmoter.

Het zou voor Orban alweer de vierde transfer zijn in 2,5 jaar tijd. Van een standvastige carrière met veel continuïteit kunnen we voorlopig niet echt spreken. Zal hij bij Toulouse opnieuw de weg naar doel vinden zoals hij dat bij Gent deed?