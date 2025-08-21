Ruud Vormer gelooft héél hard in Forbs: "Kritiek uit Nederland? In België is het veel relaxter"

Heeft Club Brugge met Carlos Forbs een nieuwe sensatie naar het Jan Breydelstadion gehaald? Dévy Rigaux werd in Nederland letterlijk uitgelachen met zijn keuze. Ruud Vormer gelooft wél in de 21-jarige aanvaller.

Club Brugge betaalde deze zomer zes miljoen euro om Carlos Forbs weg te halen bij AFC Ajax. De Nederlandse topclub haalde de spits in 2023 op bij Manchester City.

Forbs slaagde er nooit in om door te breken in de Johan Cruijff ArenA. "Is die sportief directeur van Club Brugge blind?", ging het er in de Nederlandse media héél hard aan toe.

Ik had het bij Feyenoord ook lastig en speelde niet veel. Tot ik naar België kwam

"Forbs het had bij Ajax inderdaad lastig", beaamt Ruud Vormer in Het Laatste Nieuws. "Het lijkt een beetje op een Vormer-verhaal. (grijnst) Ik had het bij Feyenoord ook lastig en speelde niet veel. Tot ik naar België kwam."

"In België is het relaxter voetballen", gaat de voormalige aanvoerder van Club Brugge verder. "In Nederland maken ze je sneller af. Johan Derksen en René van der Gijp durven keihard zijn. Ik heb het zelf meegemaakt."

Stress in Amsterdam

Vormer hoopt dat ook Forbs er niet wakker van zal liggen. "Zo'n mensen moeten goede televisie maken. Al kan ik me inbeelden dat het voor buitenlandse jongens lastig is. Forbs zal in Amsterdam veel stress gehad hebben."