Benito Raman noemt namen en zegt waardoor het voor hem eindigde bij Anderlecht

Voormalig Anderlecht-spits Benito Raman heeft in een interview met Het Nieuwsblad openlijk gesproken over de omstandigheden rond zijn vertrek bij de Brusselse club. Ondanks een productief seizoen voelde hij zich niet langer gewenst.

In een interview met Het Nieuwsblad benadrukt Raman dat hij vorig seizoen zijn meest productieve campagne kende, met dertien competitiedoelpunten. “Ik zit in een ploeg waar spelers die ballen makkelijker leggen, maar ik heb ook minder kansen nodig om te scoren,” verklaarde hij.

Vanhaezebrouck

Volgens Raman is zijn efficiëntie het resultaat van ervaring en positioneel inzicht: “Ik sta vaker op de juiste plaats, ben rustiger wanneer ik voor doel kom.” De aanpak van een trainer heeft daar volgens Raman niks mee te maken.

“Hein Vanhaezebrouck was een van de beste coaches die er is, en onder hem scoorde ik niet zo vaak,” aldus de aanvaller. Hij gaf aan dat hij de directe stijl van Besnik Hasi kon waarderen, ondanks de impact die die aanpak op sommige spelers had.

Eigen spelers van Fredberg en Riemer

Raman ging ook in op zijn ervaringen met andere coaches. Over Ricardo Sa Pinto bij Standard is hij bijzonder cru. “Die leek het soms zelf niet te weten.”

Zijn relatie met Brian Riemer was volgens hem persoonlijk goed, maar professioneel minder: “Op het veld was het mijn maat niet.” Raman stelt dat hij moest vertrekken bij Anderlecht zonder duidelijke aanleiding. “Ik denk dat ze – en dan vooral Fredberg – hun eigen spelers wilden neerzetten.”