Julien De Sart weigerde Belgische club: "Ik ben erg gelukkig in Qatar"

Julien De Sart is vorig seizoen naar Qatar verhuisd en is niet van plan om snel terug te keren. De middenvelder heeft een aanbod van een Belgische club ontvangen, maar hij heeft het geweigerd.

Afgelopen zomer verliet Julien De Sart AA Gent en tekende, tot verrassing van velen, bij Al-Rayyan in Qatar. "Met alle veranderingen bij AA Gent en dit erg moeilijke seizoen, heb ik zeker geen spijt van mijn vertrek. Ik ben hier erg gelukkig," verklaarde hij in Nieuwsblad.

Vorig seizoen werd De Sart twintig keer opgesteld in tweeëntwintig competitiewedstrijden (hij miste twee wedstrijden vanwege schorsing). Hij had deze zomer naar België kunnen terugkeren. Een club nam contact met hem op, maar hij heeft er geen gevolg aan gegeven.

"Een Belgische club die niet in Europa speelt, ja. Maar het was slechts een telefoontje, er is niets verder gegaan. Ik ben zeker van plan hier nog vele jaren te blijven", verzekerde hij.

Julien De Sart wilde niet terugkeren naar België

Ondanks het lagere niveau vergeleken met het Europese voetbal, heeft Julien De Sart een omgeving gevonden die hem bevalt. "Het levensritme is hier anders, omdat de trainingen alleen 's avonds plaatsvinden. Bijvoorbeeld, ik heb tijd om mijn kinderen van school te halen. Met het gezin hebben we hier een goede balans gevonden, en dat wilde ik niet bederven na slechts een jaar."

Met een contract tot 2027 in Qatar, heeft de voormalige speler van Standard Luik, Zulte Waregem en KV Kortrijk echt het leven op het oude continent achtergelaten voor een compleet nieuwe dagelijkse routine in het Midden-Oosten.