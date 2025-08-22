"Ken je dat verhaal al?" Vormer vertelt over Belgische coach die hem helemaal in zijn hemd zette

"Ken je dat verhaal al?" Vormer vertelt over Belgische coach die hem helemaal in zijn hemd zette
Ruud Vormer heeft in zijn voetbalcarrière samengewerkt met enkele straffe coaches. Toch is het Vincent Euvrard die hem altijd zal bijblijven.

Michel Preud'homme, Philippe Clement, Alfred Schreuder, Ivan Leko,… Alleen al bij Club Brugge werkte Ruud Vormer samen met enkele steengoede coaches.

"Maar het is Vincent Euvrard die me bij Zulte Waregem eens enorm op scherp heeft gezet", verrast de Nederlander in Het Laatste Nieuws. "Ken je dat verhaal al? Ik zal het alleszins nooit vergeten."

Eerst was Timothy Derijck de lul. Daarna was het mijn beurt

Ruud Vormer

"Euvrard was net coach bij Zulte Waregem toen we met de volledige spelersgroep een meeting hadden", vertelt Vormer het relaas. "Eerst was Timothy Derijck de lul. Daarna was het mijn beurt."

"Voor de volledige groep liet hij beelden zien van hoe ik bij Club Brugge schakelde en rende", grijnst de voormalige aanvoerder van blauw-zwart. "Om daarna te tonen hoe ik de laatste maanden bij Zulte Waregem aan het spelen was."

Volledig onder de grond gestoken

Vormer werd volledig onder de grond gestoken. "Leuk is anders. (lacht) Sommige spelers raken nadien geen knikken meer, maar ik had dat net nodig. Ik zou het als coach zelf ook durven doen met oudere spelers."

