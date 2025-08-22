Sterkhouder KV Mechelen helpt vals transfergerucht de wereld uit: "Het was groot nieuws voor mij"

KV Mechelen slaakt een zucht van opluchting. Het is niet zo dat er een volgende sterkhouder op weg is naar de uitgang.

Met het vertrek van Nikola Storm en Rafik Belghali, die vlak na de match tegen Gent afscheid nam van de groep, is er al voldoende uitgaand verkeer deze transferperiode. Online ging het gerucht de ronde dat het Israëlische Maccabi Haifa op het punt zou staan om Fredrik Hammar in Mechelen weg te halen. De Zweed kon dit deze week al tegenspreken in een babbel met een bezorgde fan.

Ook tegenover de pers bevestigt de defensieve middenvelder dat deze transfer niet in de maak is. We vroegen hem er naar in aanloop naar de competitiewedstrijd bij Antwerp. "Ik had geen weet van dat gerucht. Het was groot nieuws voor mij. Neen, er is niets aan de hand. Er is niets van aan", spreekt Hammar hier zeer klare taal over.

KVM-middenvelder focust zich puur op het spel

Dat zal voor heel wat fans een geruststelling zijn, want Hammar is zich meer en meer aan het ontpoppen tot een publiekslieveling in Mechelen. "Of ik dat merk? Neen. Ik lees geen nieuws of commentaren. Ik hoor nooit wat de supporters zeggen. Ik speel gewoon het spelletje. Dat is wel leuk. Het is heel anders dan bij mijn vorige club in Zweden."

Toen diezelfde club Charleroi Europees uitschakelde, vierde Hammar mee. "Hammarby is in Zweden één van de clubs waar het meest over geschreven wordt in de media." In Mechelen is het voor hem dus een totaal andere ervaring en kan de focus puur naar het voetbal. "Het is wel fijn om niet te weten wat de mensen over je zeggen."

Strijdlust Hammar graag gezien in Mechelen

Zijn stijgende populariteit houdt wel steek, want strijdlust en agressiviteit is juist wat ze Achter de Kazerne zo graag zien. "Dat komt ook door de coach: hij wil dat we intensiteit brengen. Ik ben niet de enige die dat doet. Het is wel leuk als we daar erkenning voor krijgen."